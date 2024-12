El país todavía tiene fresco, y en parte pendiente, el debate del proyecto minero en Soto Norte, Santander, por el que Minesa todavía no obtiene las licencias para operar, pero ya generó debates en el Congreso, manifestaciones en el país y una declaración de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) señalando que la suspensión no significa que el proyecto no se vaya a hacer.

Pero esta no sería ni la primera, ni la única explotación de oro en el país. Según el Censo Minero del 2010-2011, el 32% de los títulos mineros en el país eran para metales y de esa proporción, el 90,9% correspondía a proyectos de oro.

Sin embargo, un estudio de E-Concept calculó en 2019 que “para el caso del oro, se encuentra que apenas el 13,3% de las unidades de producción poseen un título minero”.

En el país, explica el exministro de Minas y Energía Tomás González, hay una mezcla de “minería de empresas más grandes, de empresas formales, empresas que cumplen muy bien con sus obligaciones; una minería de otras empresas que son más pequeñas, pero igualmente juiciosas en cumplir sus obligaciones; minería informal o que no está cumpliendo todos los requisitos de ley por diversas razones, y minería criminal o así se ha llamado a esa minería que financia a los grupos armados ilegales y que ayuda a blanquear capitales”.

González advierte que mientras a los ilegales se les debe combatir con los instrumentos que tiene el país para ese fin, a la hora de revisar las condiciones de los grandes, pequeños y medianos formales o en vías de formalización se les debe juzgar con múltiples variables.

“La minería no es como la agricultura, un sector manufacturero o el comercio, la minería y los hidrocarburos tienen unos riesgos inherentes a la actividad muy grandes que no están en otros sectores: geológicos, de mercado, de precios internacionales, de licenciamientos y permisos que son particularmente difíciles en este sector. Y cuando uno suma todo eso, hay que tener en cuenta los riesgos a la hora de comparar”, señala el experto.

Pese a todos estos factores, su cálculo es que la minería de oro podría dejarle impuestos pagados a Colombia durante los próximo 10 años por entre $2 billones y $3 billones.