Vuelve y juega: Bancolombia registra fallas en sus servicios: “Estamos frente a un nuevo escenario desafiante”

Bancolombia envió una carta a sus clientes en la que explicó las causas de las fallas recientes en sus servicios y las medidas adoptadas para restablecer su funcionamiento.

El documento, firmado por su presidente, Juan Carlos Mora, de este miércoles, 25 de febrero, sobre las 8:50 p. m., detalla que el incidente se presentó durante un proceso de modernización tecnológica.

En la comunicación, la entidad señaló que “Cuando la tecnología falla, la confianza nos convoca”, y explicó que los inconvenientes ocurrieron en medio de una evolución tecnológica programada, descrita como uno de los procesos de modernización más profundos en la historia del banco.

Según el documento, el proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas, lo que obligó a aislarla y generó interrupciones en los servicios.

Bancolombia presenta fallas en sus servicios Foto: Bancolombia

El banco afirmó que el incidente no comprometió la seguridad de los recursos ni la información de los clientes. “No fue un ciberataque. El dinero y la información de todos nuestros clientes siempre estuvieron y están seguros. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad”, indicó la entidad en la carta.

Así mismo, Bancolombia informó que activó sus sistemas de contingencia para mantener servicios esenciales como retiros en cajeros, pagos con tarjetas y transferencias entre cuentas. La entidad también aseguró que está compensando a los clientes y empresas afectados por la interrupción.

En el documento, el presidente del banco reconoció las dificultades ocasionadas y señaló que el proceso de recuperación se realiza bajo supervisión.

“Ahora, estamos frente a un nuevo escenario desafiante, debemos apagar esta noche nuestros sistemas para que el proveedor finalice el proceso de aislamiento de la máquina. La Superintendencia Financiera está en conocimiento de la realización de este procedimiento”, indicó el comunicado, en referencia a la Superintendencia Financiera.

El banco también destacó las inversiones realizadas en tecnología en los últimos años y señaló que la situación deja lecciones institucionales. “Por eso hoy no hablamos desde la defensa, sino desde la responsabilidad”, expresó el documento.

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app Foto: Crédito: Fotomontaje Semana/Getty

Además, agregó que “Esta crisis nos deja un aprendizaje profundo: la tecnología es poderosa, pero la confianza lo es más. Y esa confianza se puede poner a prueba en horas, pero también se puede reconstruir con verdad, acciones y coherencia”.

Finalmente, la entidad afirmó que continuará trabajando en la estabilización total de sus sistemas y en la comunicación con los usuarios. “Seguiremos trabajando, sin descanso, para honrar de nuevo la promesa que nos hicieron al elegirnos”, concluyó la carta dirigida a sus clientes.