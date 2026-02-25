Economía

Vuelve y juega: Bancolombia registra fallas en sus servicios: “Estamos frente a un nuevo escenario desafiante”

La entidad financiera que trabaja en la normalización total de sus sistemas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

25 de febrero de 2026, 10:27 p. m.
La aplicación del banco estuvo sin funcionar durante un gran tiempo
La aplicación del banco estuvo sin funcionar durante un gran tiempo

Bancolombia envió una carta a sus clientes en la que explicó las causas de las fallas recientes en sus servicios y las medidas adoptadas para restablecer su funcionamiento.

El documento, firmado por su presidente, Juan Carlos Mora, de este miércoles, 25 de febrero, sobre las 8:50 p. m., detalla que el incidente se presentó durante un proceso de modernización tecnológica.

En la comunicación, la entidad señaló que “Cuando la tecnología falla, la confianza nos convoca”, y explicó que los inconvenientes ocurrieron en medio de una evolución tecnológica programada, descrita como uno de los procesos de modernización más profundos en la historia del banco.

Según el documento, el proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas, lo que obligó a aislarla y generó interrupciones en los servicios.

Dinero

Consejo Gremial rechaza uso del estado de emergencia invernal para expedir medidas que introducen cambios estructurales

Dinero

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Empresas

La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Macroeconomía

Borrador de decreto de MinTrabajo: 5 riesgos que tiene la norma sobre $25 billones del ahorro pensional que pasarán a Colpensiones

Macroeconomía

SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

Macroeconomía

Dólar cerró a la baja en Colombia: precio que registró al cierre de este 25 de febrero

Medellín

Trucos que pocos conocen para ahorrar dinero con el metro de Medellín: use bien la app Cívica

Empresas

Gerente de Nubank cuestionó a bancos que presentan fallas en las apps: “Es inaceptable que una entidad se caiga por días”

Empresas

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios y compensación a los afectados; usuarios alegan que PSE aún no funciona

Macroeconomía

Bancolombia anuncia que sus servicios digitales y físicos estarán fuera de servicio

Mensajes de texto engañosos
Bancolombia presenta fallas en sus servicios

El banco afirmó que el incidente no comprometió la seguridad de los recursos ni la información de los clientes. “No fue un ciberataque. El dinero y la información de todos nuestros clientes siempre estuvieron y están seguros. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad”, indicó la entidad en la carta.

Así mismo, Bancolombia informó que activó sus sistemas de contingencia para mantener servicios esenciales como retiros en cajeros, pagos con tarjetas y transferencias entre cuentas. La entidad también aseguró que está compensando a los clientes y empresas afectados por la interrupción.

SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

En el documento, el presidente del banco reconoció las dificultades ocasionadas y señaló que el proceso de recuperación se realiza bajo supervisión.

“Ahora, estamos frente a un nuevo escenario desafiante, debemos apagar esta noche nuestros sistemas para que el proveedor finalice el proceso de aislamiento de la máquina. La Superintendencia Financiera está en conocimiento de la realización de este procedimiento”, indicó el comunicado, en referencia a la Superintendencia Financiera.

El banco también destacó las inversiones realizadas en tecnología en los últimos años y señaló que la situación deja lecciones institucionales. “Por eso hoy no hablamos desde la defensa, sino desde la responsabilidad”, expresó el documento.

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app
Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app

Además, agregó que “Esta crisis nos deja un aprendizaje profundo: la tecnología es poderosa, pero la confianza lo es más. Y esa confianza se puede poner a prueba en horas, pero también se puede reconstruir con verdad, acciones y coherencia”.

Finalmente, la entidad afirmó que continuará trabajando en la estabilización total de sus sistemas y en la comunicación con los usuarios. “Seguiremos trabajando, sin descanso, para honrar de nuevo la promesa que nos hicieron al elegirnos”, concluyó la carta dirigida a sus clientes.

Bancolombia

