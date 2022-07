Bain & Company abre convocatoria laboral para recién egresados

Con el objetivo de seguir impulsando la empleabilidad en el país, la consultora global de negocios Bain & Company abrió una convocatoria laboral para los colombianos recién egresados y estudiantes que estén buscando una práctica profesional de cualquier carrera, que estén interesados en realizar consultoría estratégica; se deberá contar con máximo cuatro años de experiencia laboral.

El proceso de selección denominado Be Part of the Extraordinary, está dirigido a estudiantes que se encuentran cursando sus últimos años de carrera y para aquellos que tengan hasta cuatro años de experiencia laboral. “Esta convocatoria representa una oportunidad para los profesionales colombianos que buscan ingresar al mercado laboral a través de nuestra compañía y aportar a la reactivación económica del país, al tiempo que nos permite seguir apostándole a capturar el talento de nuestros jóvenes”, señaló Catalina Fajardo, socia directora de Bain & Company en Colombia

Las vacantes ofertadas son para los cargos de Associate Consultant (a tiempo completo) y Associate Consultant Intern (pasantía). Los interesados pueden aplicar a través de la página https://linktr.ee/bainlatam desde cualquier ciudad del país, hasta el 28 de agosto de este año.