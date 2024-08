Atención: se prenden las alarmas en tres aeropuertos del país por bajos inventarios de combustible de aviación

En Ecopetrol informaron que, en efecto, el incidente en la refinería ocurrió el pasado 16 de agosto y este produjo el apagado general de las unidades de proceso. Pero, tan pronto “se reportó la situación, la Empresa activó el plan de contingencia con el fin de atender oportunamente lo sucedido y trabajar para el restablecimiento de la operación. El evento no afectó a personas ni a la infraestructura de la Refinería. Este hecho no altera el normal suministro de combustible a la costa Caribe ni al resto del país”.