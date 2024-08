Insólito, fue fiscal por 13 años y ni siquiera era abogada. Llegó a altos cargos en la Fiscalía con documentos ‘chimbos’ y ahora fue condenada

Para no ir más lejos, siendo directora de Fiscalías en el departamento de La Guajira, solicitó en diciembre de 2008 la captura del director seccional del DAS, Yohn Carlos Cuéllar Gómez, por presuntamente pedir 80 millones de pesos para dejar en libertad a Lady Constanza Sánchez, una mujer que era solicitada en extradición por las autoridades de Bélgica por cargos de narcotráfico.

La actuación de Lozano Doria no tendría nada de raro de no ser por el simple hecho que nunca había pasado por una facultad de Derecho, no contaba con tarjeta profesional y no tenía ningún certificado de abogada. Requisitos mínimos que exige la ley colombiana para ocupar estos altos cargos para administrar justicia. Hizo conejo, falseó documentos, y lleva más de una década pavoneándose como fiscal.