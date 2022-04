Confianza de comerciantes e industriales cayó para el mes de marzo

No obstante, se mantiene un buen panorama frente a la generación de empleo.

Al parecer, los pronósticos de lo que viene para los próximos meses no son tan optimistas como se esperaban desde los sectores comercial e industrial, en medio de la reactivación económica que vive el país, que está compitiendo durante los últimos meses con el costo de vida que viene subiendo.

El Centro de Investigación Económica y Social de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), reveló este miércoles -27 de abril- los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial, en la cual se evidencia una caída en la confianza de los sectores comercial e industrial.

De acuerdo con este informe de Fedesarrollo, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 35,5 %, lo cual representa una disminución de 1,9 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior. Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) en su serie original se ubicó en 13,6 %, disminuyendo 1,0 pps respecto al mes de febrero.

No obstante, este resultado señala que los niveles de confianza en ambos sectores se mantienen en un rango alto, de cara a lo que se viene para los próximos meses, en medio de la expectativa por las medidas que se puedan adoptar desde el Gobierno nacional para hacer frente a los estragos de la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación.

El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que ambos sectores encuestados prefirieron ser precavidos con sus pronósticos, en gran medida, debido a lo que está pasando en el mundo.

“La caída en el Índice de Confianza Comercial obedeció principalmente a un incremento de 3,5 pps en el nivel de existencias, continuando con la tendencia alcista de los últimos meses y reflejando la moderación de las ventas del sector comercio que caracteriza el primer trimestre del año”, dijo Mejía.

Por otra parte, las expectativas de generación de empleo de los industriales para el próximo trimestre aumentaron a 16,1 %, mostrando un incremento de 4,3 pps frente al trimestre anterior. A su vez, la percepción de los industriales sobre la presencia de actividades de contrabando se ubicó en -7,3 %, disminuyendo 10,3 pps respecto al trimestre anterior.

“Lo que vemos también es que las perspectivas sobre el crecimiento del sector industrial siguen siendo favorables para 2022, incluso aunque el Índice de Confianza Industrial revirtió su tendencia alcista. De hecho, el volumen actual de pedidos mostró un incremento significativo en el mes de marzo y las existencias permanecen aún en niveles históricamente bajos”, agregó.

Entre tanto sube la confianza del consumidor

Según los más recientes resultados de la Encuesta Pulso Social del Dane, revelada ayer martes 26 de abril, el Indicador de Confianza del Consumidor para el mes de marzo en el país se ubicó 35,3 %, lo que representa un aumento comparado con la cifra de febrero que fue de 34,9.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el 43,9 % de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en marzo de 2022 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás y para el 37,7 % era igual. Así mismo, para el 41,4 % la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 28,1 % será mejor.

“Comparando la situación económica actual con la de hace un año, el 63,2 % de los y las jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 75,7% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos”, dijo el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.

Pese a que la confianza de los hogares subió para el mes de marzo, Oviedo destacó que “las lecturas de enero, febrero y marzo, cuando van a ser ponderadas en el desempeño trimestral, son estructuralmente inferiores a la del trimestre inmediatamente inferior, ya que pese a que hay una ligera recuperación de 0,4 puntos porcentuales, todavía no se alcanzan las cifras del año pasado.