En plataformas digitales y comida para mascotas estas son las marcas más evocadas por los colombianos

Sigue acelerado

Rappi va creciendo año tras año y se consolida como el líder entre los adultos con 56 por ciento, su mejor resultado en los tres años que lleva en la medición esta categoría. El ‘no recuerda’ se mantiene en 24 por ciento y luego aparece Merqueo con 6 por ciento desplazando a iFood, que este año perdió 4 puntos. Bogotá es la plaza donde más recuerdan a Rappi, con 58 por ciento, y crece 8 puntos porcentuales frente a 2022.

En Medellín, iFood tiene su mejor indicador con 5 por ciento, mientras que para Merqueo es Cali con 12 por ciento. Son los hombres los que más recuerdan a Rappi con 62 por ciento, 9 puntos más que en 2022. En el estrato 3 alcanza 60 por ciento, 9 puntos más que el año pasado. En los adultos de 25 a 34 años gana con 68 por ciento.

Este unicornio se ratifica como una de las aplicaciones de domicilios más innovadoras y a la cual los consumidores le tienen mayor confianza, posicionándose en primer lugar en estos dos indicadores. El 70 por ciento de los consultados la percibe como innovadora con un incremento de 13 puntos porcentuales frente a 2022, y el 67 por ciento confía en ella y le da 9 puntos más.

Plata a un solo clic

Nequi se consolida en el primer lugar del top of mind de la categoría con 39 por ciento en las plataformas de pago digital. - Foto: Gaetty images

Con uno de los mayores crecimientos en la medición, 14 puntos porcentuales frente a 2022, Nequi se consolida en el primer lugar del top of mind de la categoría con 39 por ciento en las plataformas de pago digital. El ‘no recuerda’ pierde 3 puntos y queda en 22 por ciento.

PSE pierde 4 puntos y queda en 13 por ciento, seguido por Daviplata con 10 por ciento. En Barranquilla, con 45 por ciento, y Bogotá, con 44 por ciento, Nequi obtiene sus mejores registros por ciudades y gana 18 y 16 puntos porcentuales frente al año pasado, respectivamente. Por género, se intercambiaron los papeles frente a 2022: esta vez, Nequi es más recordada por las mujeres con 42 por ciento frente a los hombres con 36 por ciento.

Y, por estratos, el 2 es el que más la tiene en su mente con 47 por ciento. Jóvenes de 18 a 24 años recuerdan más a Nequi con 57 por ciento, y en menor medida la recuerdan los de 35 a 49 años con 29 por ciento. Nequi es percibida como la plataforma de pago digital más innovadora de la categoría, llegando a 42 por ciento con 12 puntos más frente a 2022, y es la que más se ha ganado la confianza de los consumidores, alcanzando un 36 por ciento para esta medición con 9 puntos nuevos. En innovación y confianza le sigue Daviplata con 18 por ciento en cada variable.

Cine en casa, inolvidable

Netflix es percibida como la más innovadora en esta categoría. - Foto: Gaetty images

Esta es una nueva categoría en el estudio top of mind, un producto que desde la época de la pandemia se ha consolidado en los hogares como una alternativa de entretenimiento. Netflix encabeza la lista con 42 por ciento. El ‘no recuerda’ llega a 34 por ciento.

YouTube alcanza 8 por ciento, y entre Amazon Prime y HBO Go hay un empate de 4 por ciento. Cali, con 56 por ciento, es la ciudad donde más recuerdan a Netflix, seguida por Bogotá con 41 por ciento, Medellín con 35 por ciento y Barranquilla con 30 por ciento. El top of mind de esta marca en los hombres llega a 48 por ciento frente a 37 por ciento de las mujeres.

En el estrato 3, Netflix registra 44 por ciento, seguida por el 2 con 43 por ciento y los estratos 4, 5 y 6 con 37 por ciento. Los adultos de entre 25 a 34 años son los que más la tienen en su mente con 52 por ciento, y en los de 50 años o más su top of mind llega a 32 por ciento. Netflix es percibida como la más innovadora de esta categoría con 59 por ciento, seguida de HBO Go con 8 por ciento. Y en confianza Netflix logra 60 por ciento en la medición, mientras que HBO Go queda con 9 por ciento.

Las cifras están peludas

Esta es otra de las categorías que entra este año en la medición de top of mind. El ‘no recuerda’ en este primer sondeo registra 30 por ciento. Por marcas, Dog Chow obtiene 25 por ciento de recordación entre los adultos. Detrás está Chunky con 8 por ciento, Donkat y Ringo con 5 por ciento. Siguen otras como Purina, Whiskas y Pedigree.

Barranquilla es la ciudad donde más recuerdan a Dog Chow con 39 por ciento. Bogotá, Cali y Medellín logran un empate con 24 por ciento en su recordación cada una. Las mujeres, solo por un punto más, tienen un top of mind mayor en Dog Chow, con 26 por ciento, que los hombres.

- Foto: Gaetty images

En el estrato 2 tienen más presente a Dog Chow con 33 por ciento, y son los adultos de 25 a 34 años los que la recuerdan más con 38 por ciento. Coinciden en percepción los encuestados al calificar con 31 por ciento en innovación y confianza a Dog Chow, mientras que Chunky registra 7 por ciento en las dos variables.