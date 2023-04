“Es más barato recuperar las líneas aéreas quebradas que el daño que le hacen a la gente”: Mario Hernández sobre Viva Air y Ultra Air

La crisis área que se desató en Colombia desde finales de febrero de este año, tras la decisión de cese de operaciones de Viva Air, y a la que se sumó casi un mes después Ultra Air, está ocasionando afectaciones no solo a los usuarios de las dos aerolíneas de bajo costo, sino también a la industria del transporte aéreo como a la del turismo.

De acuerdo con un estudio de Corficolombiana, la salida de estas dos compañías que representaban cerca del 25 % de la oferta aérea nacional, traerá consigo una contracción del 10 % en el flujo de pasajeros para este 2023. Destaca, además, que el sector hotelero es el que más se verá afectado con esta situación, debido a que tendrán reducciones a nivel de ingresos y ocupación de más del 0,4 % y 0,6 %, respectivamente.

“Dado el escenario actual al que nos estamos enfrentando, desde Corficolombiana reducimos nuestro pronóstico de crecimiento para el sector de hotelería y turismo. Antes del retiro de ambas aerolíneas era del 0,8 %, pero con el choque puede llegar a contraerse entre 0,8 % y 1,9 %”, precisó el analista Juan Camilo Pardo, quien además indicó que en el ámbito de ciudades, las más afectadas por la suspensión de servicios de estas dos aerolíneas son, en su orden: San Andrés, Cartagena y Medellín.

Miles de pasajeros han pasado días en los aeropuertos del país a la espera de una solución frente a los vuelos que tenían programados y que cuyos tiquetes adquirieron con Viva Air y Ultra Air. - Foto: LUISA GONZÁLEZ

Lo manifestado por esta entidad es tan solo la punta del iceberg de una problemática que puede llegar a agravarse si desde el Gobierno nacional no se comienzan a implementar medidas que contribuyan a solucionar esta crisis, y que a su vez impacten en el desempeño de la economía nacional, más cuando el presidente Gustavo Petro ve en la “industria sin chimenea” la actividad que será determinante para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) cuando se consolide la denominada transición energética.

El presidente Gustavo Petro ha dado instrucciones desde el Ministerio de Transporte para atender la contingencia generada por la suspensión de servicios de Viva Air y Ultra Air, la cual ha puesto en vilo el transporte aéreo nacional. Dentro de las directrices se destaca la disposición de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, y que han sido utilizados para evacuar a pasajeros varados en destinos como San Andrés. - Foto: Presidencia de la República - Viva Air

Sin embargo, aunque desde el Ministerio de Transporte, en articulación con las demás autoridades del transporte aéreo, han venido implementando un plan de acción para mitigar los impactos que la suspensión de servicios ha ocasionado a más de 115.000 pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, lo cierto es que aún las medidas no son suficientes, ya que la gran preocupación de los afectados es que no tienen certeza del reembolso de los tiquetes comprados, debido a que ambas empresas afirman no tener recursos para devolverlos. Se estima que, en conjunto, las dos aerolíneas vendieron antes de cesar operaciones, más de un millón 400.000 tiquetes, hasta 2024.

En vista de esta situación, el empresario Mario Hernández manifestó a través de sus redes sociales que le resultaría mejor al país que desde el actual Gobierno se opte por recuperar a las aerolíneas quebradas. “Es más barato recuperar las líneas aéreas quebradas que el daño que le hacen a la gente, al turismo, a la generación de empleo”, indicó mediante un trino publicado en su cuenta oficial en Twitter, sentando así su posición frente al proceder que debería tener el Gobierno Petro para ponerle fin a la crisis aérea.

Mientras no se defina el futuro de ambas compañías, donde en el caso de Viva Air se está a la espera de la viabilización de su integración con Avianca, se teme que los efectos por la salida de operaciones de ambas aerolíneas puedan convertirse en un retroceso para el turismo nacional, el cual apenas se estaba logrando recuperar tras dos años de afectaciones por la pandemia. De agravarse esta coyuntura, a la que se le suma el alza que vienen registrando los precios de los tiquetes, esto ocasionará un menor flujo de visitantes, lo que golpeará significativamente a la industria turística que aporta más del 3,5 % del PIB nacional, y que es además, uno de los mayores jalonadores del empleo en el país.

En ciudades como San Andrés, Cartagena y Medellín, donde se concentraba la mayor oferta de vuelos de Viva Air y Ultra Air, se evidencia un menor flujo de viajeros, por lo que el balance de Semana Santa para estos destinos no será muy alentador en cuanto al número de visitantes que esperaban para estas fechas. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Vale la pena destacar, con base en información suministrada por la Aeronáutica Civil, que de los miles de pasajeros afectados en el marco de la crisis aérea, más del 80 % han sido atendidos, según capacidad y disponibilidad de sillas, por Avianca, seguido de Latam, Wingo y en menor medida, por EasyFly y Satena.