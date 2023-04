Avianca entrega balance de vuelos hechos y reitera proceso para pedir reubicación o tarifas preferenciales en tiquetes a usuarios de Viva y Ultra

Colombia vive una crisis aérea. La suspensión de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air ha generado congestión en el transporte de pasajeros. Con los retrasos se han evidenciado situaciones dramáticas de los viajeros y una gestión administrativa que ha sido muy cuestionada.

Como parte de las soluciones para enfrentar la coyuntura, Avianca ha incrementado viajes y ha habilitado puestos. Con corte a este 6 de abril y desde el 28 de febrero, la empresa ha reubicado más de 105.100 personas.

Balance entregado por Avianca. - Foto: Captura de pantalla comunicado oficial de Avianca.

Es decir, en total han garantizado el viaje de 105.100 personas. La gran mayoría (94.300) de Viva Air. Y alrededor de diez mil (10.800) de Ultra Air. En cuanto a vuelos adicionales, han realizado 71 en 37 días de crisis.

En cuanto al acceso a esta solución, “la Compañía reitera su compromiso con el país, brindando a los usuarios con tiquetes emitidos por las aerolíneas Viva y Ultra dos opciones”, explicaron a través de un comunicado oficial.

Con la decisión de dejar los aviones en tierra, Ultra y Viva frustraron los viajes de miles de pasajeros y generaron un caos en los aeropuertos del país. - Foto: AFP

Reubicación sin costo adicional

Esta opción está sujeta a espacio y por orden de llegada en aeropuerto para quienes tienen fecha de vuelo con las aerolíneas Viva y Ultra hasta el 11 de abril.

Para ello, los usuarios deben acercarse a los aeropuertos el día que tienen su vuelo o máximo un día antes del mismo con un tiquete válido para ser verificado.

Tarifas de protección por trayecto

Aplica para destinos nacionales e internacionales y para quienes tienen fecha de vuelo con las aerolíneas Viva y Ultra hasta el 11 de abril.

En este caso, el proceso varía según la aerolínea.

• Usuarios de la aerolínea Viva: deben llamar al Contact Center de Avianca opción 6 o acercarse a las oficinas de venta en los aeropuertos con su número de reserva a la mano para validación. Y si el vuelo es internacional hacia Colombia, los usuarios deben llamar a la opción 6 del Contact Center.

• Usuarios de la aerolínea Ultra: deben llamar al Contact Center de Avianca opción 6 o acercarse a las oficinas de venta en los aeropuertos con su número de reserva a la mano para validación. Estará habilitada atención para usuarios de Ultra en puntos de venta de Avianca en los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cali, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Cúcuta.

“Es importante que quienes opten por la opción de reubicación sin costo adicional, tengan en cuenta que la actual temporada de Semana Santa genera alta ocupación en ciertas rutas”, concluyeron.

Más información para usuarios de Viva y Ultra aquí.

“Hubo negligencia... El modelo les quedó grande”: duras revelaciones del ministro Guillermo Reyes sobre el caso de Ultra y Viva Air

Lo que sucedió en Ultra Air y en Viva Air no parece ser un evento desafortunado, ni solamente una coincidencia de las difíciles condiciones económicas que vive el mercado áereo.

Según relata el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, hubo actuaciones que deben ser investigadas. Y que podrían derivar en sanciones graves para los directivos de estas compañías.

La situación que viven los colombianos que compraron tiquetes en esas empresas son catastróficas. Muchos se quedaron con las vacaciones pagas, con matrimonios planeados en otras ciudades, con viajes para temas de salud pendientes. Como si fueran víctimas de alguna tragedia, unos tuvieron que ser rescatados en aviones de la Fuerza Aérea o de Presidencia de los sitios donde estaban, mientras que destinos turísticos como San Andrés están en jaque por lo que representa que esas personas que tenían sus viajes listos y sus servicios contratados no lleguen.

Los congresistas reclamaron falta de gestión por parte del ministro de Transporte Guillermo Reyes. - Foto: SEMANA / Ultra Air

El ministro Reyes asegura que es evidente que hubo negligencia en la actuación de algunos directivos de estas empresas.

“En el tema de Ultra, no cabe duda de la falta de planeación, de conocimiento del sector, una aerolínea muy joven. En mi criterio, la junta directiva no fue diligente, no fue vigilante, no ejerció control sobre lo que estaba pasando con los recursos. No es posible que unos afirmen que las deudas pueden superar los 190.000 millones y otros digan que sería una cifra cercana a la mitad. En cualquiera de los dos casos, son cifras muy altas, igual que más de 370.000 pasajeros que están afectados en sus reservas o con tiqueteras. Por ende, creo que sí hubo un descuido, una negligencia”, señaló Reyes.