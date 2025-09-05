Finanzas
Feria del Hogar lanza el primer trasnochón, con rebajas en algunas marcas. Así puede participar
En la anterior versión se realizaron dos jornadas de descuentos. En el recinto ferial hay 1.100 expositores.
Por unas horas, la Feria del Hogar en su versión 2025, a través de algunas marcas, literalmente “tirará la casa por la ventana”.
En el evento, que fue inaugurado el 4 de septiembre, se realizará este viernes el primer trasnochón, que tendrá lugar entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, con descuentos promovidos por algunos de los 1.100 expositores que participan en esa vitrina de muebles y enseres para el hogar.
En las 4 horas del trasnochón la entrada será completamente gratuita para todos los visitantes. Y, una vez en los pabellones, los asistentes encontrarán descuentos y otros beneficios, según Corferias.
Marcela Sánchez, jefe de proyecto de la Feria del Hogar, expresó que la jornada del trasnochón llega a su tercer año consecutivo.
Estas serían algunas de las promociones que se activarán: colchones con descuentos; aretes y bronces con 15 % menos; muebles con rebajas del 30 %.
Electrodomésticos, lencería, joyería y hasta productos para la piel estarán participando en la feria que se extenderá hasta el 21 de septiembre en Bogotá.
Para este viernes también habrá programación musical a cargo del artista Jimmy Saurith, quien estará acompañado por su agrupación vallenata, oriunda de Villanueva, Guajira.