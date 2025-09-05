Feria del Hogar lanza el primer trasnochón, con rebajas en algunas marcas. Así puede participar

Por unas horas, la Feria del Hogar en su versión 2025, a través de algunas marcas, literalmente “tirará la casa por la ventana”.

En el evento, que fue inaugurado el 4 de septiembre, se realizará este viernes el primer trasnochón, que tendrá lugar entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, con descuentos promovidos por algunos de los 1.100 expositores que participan en esa vitrina de muebles y enseres para el hogar.

En las 4 horas del trasnochón la entrada será completamente gratuita para todos los visitantes. Y, una vez en los pabellones, los asistentes encontrarán descuentos y otros beneficios, según Corferias.

Marcela Sánchez, jefe de proyecto de la Feria del Hogar, expresó que la jornada del trasnochón llega a su tercer año consecutivo.

Estas serían algunas de las promociones que se activarán: colchones con descuentos; aretes y bronces con 15 % menos; muebles con rebajas del 30 %.

Electrodomésticos, lencería, joyería y hasta productos para la piel estarán participando en la feria que se extenderá hasta el 21 de septiembre en Bogotá.