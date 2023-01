Jeep se solidariza con Renault por burlas al Twingo y encara a Shakira: “No nos sal-pique”

La colaboración musical entre Shakira y el productor argentino, Bizarrap, continúa siendo el tema más escuchado del momento, y este viernes superó los 60 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en tendencia durante dos días consecutivos en las distintas redes sociales.

Tras presentar Monotonía en octubre pasado, la artista colombiana reapareció más incendiaria que nunca y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por Gerard Piqué. Asimismo, hizo varias analogías con algunas reconocidas marcas como Renault y Casio.

Shakira estuvo en la presentación del Twingo en Colombia, en 1995 - Foto: Collage fotos tomadas de Youtube y redes

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, dice una de las estrofas de la canción.

Renault, famoso concesionario francés que fabrica el Twingo desde hace más de 30 años, no dejó pasar por alto la mención que hizo la artista con respecto a ese popular vehículo y le respondió rápidamente en Twitter, presentando su último modelo.

“Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen! Renault Twingo, claramente joven, urbano, eléctrico, ágil, icónico, compacto y travieso”, fue el mensaje que compartió inicialmente la firma gala, la cual acompañó la publicación con la imagen del automotor.

Igualmente, la cuenta oficial de la empresa europea en Colombia le bajó un poco el tono a las indirectas contra la cantante colombiana y publicó el siguiente mensaje: “Twingo te va a querer siempre Shakira. Lo prometemos”.

Ante la viralización que ha tenido la canción, la marca estadounidense Jeep se solidarizó con Renault por los miles de burlas que ha recibido en las últimas horas y también le respondió a la colombiana, que no para de romper récords.

Shakira y Bizarrap rompieron récords de reproducciones con su nuevo tema musical - Foto: Sony Music

La empresa norteamericana utilizó a través de su perfil oficial de Twitter en Colombia una estrofa del tema musical y realizó un juego de palabras para puntualizar que el popular automóvil no tiene la culpa de la separación entre Shakira y Piqué.

“No dejemos que un mal comentario nos sal-pique. Estamos con el Twingo, no tenemos la culpa”, manifestó la reconocida compañía en la publicación, que recibió cientos comentarios y me gustas.

De acuerdo con Google Finances, las acciones de Renault registraron este jueves 12 de enero un repunte del 0,60 % y se cotizaron en 37 euros con 74 centavos. Esto, sin duda, es una buena noticia para la compañía, que ha venido enfrentando tiempos duros desde que se conocieron sus balances financieros a mediados del año pasado.

Ek modelo 2010 del Twingo SoHo se puede conseguir actualmente en portales como Tu Carro, OLX o Waa2, entre 21 y 26 millones de pesos - Foto: Portal Waa2

Cabe mencionar que el gigante tecnológico japonés, Casio, también reaccionó a los millones de notificaciones que le llegaron debido al lanzamiento del éxito de la barranquillera y recordó que sus productos son para toda la vida.

“Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a Casio en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) Casio son de y para toda la vida”, manifestó la empresa asiática en sus redes sociales.