La transformación digital hacia una empresa inteligente comienza con un primer paso

La pandemia nos demostró que lo que funcionaba bien antes, no necesariamente funcionará en la nueva realidad. Uno de los principales cambios tiene que ver con lo que se conoce como la liberación de la ubicación. En síntesis, ya no se puede depender de una ubicación física y debemos estar listos para ser flexibles tanto en los procesos de producción como en la atención a clientes. Otro cambio importante es que los clientes exigen soluciones más acordes con sus necesidades y no se conforman con ofertas generalizadas. Esto obliga a las empresas a buscar cómo ser más “inteligentes” para poder ajustar sus productos a estos requerimientos personalizados.

Para asegurar el éxito en esta nueva realidad, es imperativo enfocarse en tres áreas críticas. Primero se debe ser capaz de responder a las necesidades individuales de los clientes; segundo, comprometer al talento de la empresa en nuevas formas que aseguren su compromiso a largo plazo; y por último tener la capacidad de generar modelos de negocio disruptivos.

¿Qué es la empresa inteligente?

Las empresas inteligentes usan eficazmente sus activos de datos para lograr los resultados deseados rápidamente y con menos riesgo. En SAP hemos identificado que algunas de las características que reflejan las empresas inteligentes incluyen:

Anticipan y responden proactivamente a las necesidades del cliente: a través de la utilización de inteligencia artificial, chatbots y tecnologías de reconocimiento de voz, pueden crear experiencias de cliente personalizadas y únicas. Esto les permite anticiparse a las necesidades de los clientes, brindándoles un servicio de mejor calidad. Empoderan a los empleados a través de la automatización de procesos: al automatizar los procesos complejos tales como la unión de facturas y pagos, aprobaciones y más, logran liberar tiempo de los empleados, permitiendo empoderarlos para que hagan trabajo más significativo. De esta manera, no solo logran ser más eficientes, sino que los empleados se comprometen más ya que están más satisfechos con el trabajo que hacen. Adoptan nuevos modelos de negocio y generan nuevos flujos de ingresos: crean nuevos modelos de negocio que les permite monetizar funcionalidades basadas en datos y aplicar sus competencias de negocio centrales de maneras innovadoras.

¿Cómo convertirse en una empresa inteligente?

Para convertirse en una empresa inteligente se recomienda enfocarse en tres áreas críticas:

Aumentar la visibilidad de lo que sucede en la empresa y el ecosistema: elimine los silos de datos y automatice la discusión e integración de datos. Reconozca patrones no vistos, y brinde nueva inteligencia para atender a clientes y empleados. Concentrar los recursos en hoy y mañana: dirija los recursos escasos a áreas en las que vayan a tener un mayor impacto. Simule el resultado de potenciales opciones, ejecute su negocio hoy e innove para mañana. Obtenga agilidad para disrumpir y sacar ventaja: desarrolle flexibilidad e información estratégica sobre los procesos de su negocio para responder rápidamente al cambio, dirigirse a los resultados adecuados y protegerse de los competidores disruptivos.

Para lograr implementar de manera más ágil las recomendaciones antes expuestas, lo más conveniente es trasladar sus operaciones a la nube. Esto habilita la posibilidad de utilizar herramientas inteligentes de análisis de datos, así como lograr una mayor flexibilidad y adaptación para responder ágilmente a los cambios del medio.

Esto se evidencia en los hallazgos del último estudio del Banco Mundial “Nube Gubernamental”, en el cual se hace énfasis en tres importantes beneficios que se obtienen al trasladar las operaciones a la nube:

Los servicios en la nube ofrecen ahorros de costos, capacidad para escalar rápidamente, características avanzadas de ciberseguridad y acceso a potentes herramientas analíticas para procesar Big Data. Los modelos de nube híbrida que combinan servicios en la nube públicos y privados para el almacenamiento y el procesamiento de datos pueden liberar enormes beneficios para las organizaciones. Los servicios en la nube son esenciales para maximizar los dividendos digitales y avanzar en la transformación digital en los países en desarrollo.

Al migrar a la nube las empresas obtienen beneficios inmediatos de agilidad, análisis de datos y habilitación de nuevas capacidades que se traducen potencialmente en adaptación a los nuevos requerimientos del mercado. Así como un viaje de mil millas comienza con un primer paso, su viaje de transformación digital hacia una empresa inteligente también debe comenzar con un primer paso. Este primer paso debe ser trasladar sus operaciones a la nube.