Los Pactos Colectivos son soluciones, no problemas

Lo que dijo la Corte, entonces, es que los pactos colectivos no violentan en sí mismos el derecho de asociación ni a la negociación colectiva, así como su existencia no desincentiva la afiliación a una organización sindical o la capacidad de negociar colectivamente, que era precisamente lo que buscaban los demandantes.

Pero las reflexiones de la Corte Constitucional no paran allí. También la Corte señaló que la suscripción de pactos colectivos es parte de la libertad del empleador, lo que lo convierte en un acto jurídico protegido por las garantías de un derecho fundamental. Esta disertación es clave por cuanto reconoce que los pactos colectivos -como solución y no como problema- no es algo que no es exclusivo ni incumbe solamente a los trabajadores sino también a los empleadores, quienes pueden ver legítimamente en los pactos un mecanismo para mantener la paz laboral y el bienestar de los trabajadores.