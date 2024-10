Presidente Petro defendió a capa y espada su reforma laboral: “No es cierto que elevar los salarios reales disminuye el empleo”

“Esta posición de la extrema derecha se estrella con la realidad. No es cierto que si se elevan los salarios reales y disminuye la jornada laboral, disminuye el empleo. Eso es una falsedad en todos los términos”, posteó Petro.

Así avanza el debate de la reforma laboral

Otros no apoyan la ruptura de cuórum impulsada por la oposición y no se retiran del Salón Elíptico, pese a que no votan favorablemente a los artículos.