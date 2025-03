SuperSociedades desautoriza venta de Monómeros, compañía colombovenezolana, a Nitrofert

¿Por qué SuperSociedades niega la venta a Nitrofert?

No evidenciaron beneficio para Monómeros

Para la Superintendencia, la información que le fue presentada a la entidad de control no solo no es clara, sino que “no contenía remuneración, establecía giros no determinados a su accionista principal, que no era parte del contrato, y no evidenciaba un beneficio para Monómeros”. En tercer lugar, se pretendía celebrar con la sociedad Nitrofert Asset Management S.A.S., una sociedad recién constituida en octubre del año 2024, que no tiene su capital pagado, y que se manifestó hace parte de un grupo empresarial, el cual no consta en su certificado de existencia y representación legal.