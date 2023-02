Consejos de finanzas para hacer rendir el dinero con la inflación en 13,25 %

Desde el año pasado, los expertos en economía vaticinaron el rudo panorama que enfrentarían los colombianos por cuenta de la creciente inflación, que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en los últimos 12 meses la cifra quedó en 13,25 %, un indicador que no había quedado en esos niveles desde las dos últimas décadas.

El aumento en los precios será una constante en los próximos meses, por lo que no se prevé que la inflación ceda terreno en el corto plazo. - Foto: Getty Images

“El grueso de la variación anual por las divisiones de gastos está explicada por lo que sucede en alimentos y bebidas no alcohólicas; fue la tendencia que observamos a lo largo del año”, indicó Piedad Urdinola, directora del Dane en meses pasados.

Los alimentos continuaron presionando los presupuestos familiares, en especial de los ciudadanos que se ubican en los niveles pobre y vulnerable de la pirámide socioeconómica. Así como lo explicó la directora, el aumento del costo de vida fue jalonado principalmente por las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad y gas.

Los bloqueos por causas naturales, como el de Rosas, Cauca, o por protestas sociales, como en el Caribe, pasarán su cuenta de cobro en la inflación de alimentos. Hay expectativa por lo que pueda ocurrir con los arriendos, que tienen como techo un incremento del 13,12 por ciento. - Foto: alexandra ruiz poveda-semana / guillermo torres-semana / AFP

El resultado anual fue: Alimentos y bebidas no alcohólicas (26,18 %), Restaurantes y hoteles (19,36 %), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (17,52 %), Transporte (13,92 %) y, por último, Bienes y servicios diversos (13,80 %) se ubicaron por encima del promedio nacional (13,25 %).

En el reporte del Dane, los mayores incrementos en los alimentos se registraron en la arracacha, ñame y otros tubérculos, cuyo aumento fue de 106,83 por ciento. Seguido de la cebolla, con un aumento del 101,51 por ciento.

La yuca presentó un aumento del 63,17 por ciento. Dentro de los productos que tuvieron un incremento menos significativo se encuentran: la panela con 4,28 por ciento, el agua mineral con 9,36 por ciento y los concentrados para preparar refrescos con 9,52 por ciento.

Entre tanto, los sectores Salud (10,30 %), Recreación y cultura (9,33 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (9,18 %), Prendas de vestir y calzado (7,34 %), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,97 %), Educación (5,98 %) y, por último, Información y comunicación (0,20 %) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Ante este panorama, los colombianos, por supuesto, se preguntan cómo pueden hacer rendir el dinero en épocas de un costo de vida tan alto. Expertos indican algunos consejos que de alguna y otra manera pueden ayudar a contrarrestar los efectos negativos que afectan en gran medida el bolsillo de los colombianos.

Controlar los “gastos hormiga”

Estos gastos que no son perceptibles para quienes no tienen una economía estable, pero si hace que afecte de manera significativa el bolsillo, siendo los gastos más perjudiciales. Dichos gastos son aquellos que nunca son añadidos en un presupuesto, como los regalos imprevistos, las invitaciones de fin de año o las actividades no programadas que llevan a los excesos.

La inflación tiene contra las cuerdas a los integrantes de la industria gastronómica - Foto: Getty Images / Grace Cary

A continuación cinco recomendaciones para evitar dichos gastos para hacer rendir el dinero.