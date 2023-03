Pilas: estos sitios se encuentran entre las empresas con mejores condiciones para trabajar o responsables con el ambiente

En la actualidad, el impacto que tienen las recomendaciones y valoraciones de los colaboradores de las empresas son claves para la toma de decisiones en movilidad laboral, ya que muestran las fortalezas y áreas de oportunidad de las compañías empleadoras.

Un informe del portal de empleo Computrabajo mostró las 10 mejores empresas para trabajar en el país, entre las que se encuentran Davivienda, la Universidad Pontificia Bolivariana, Centro Imbanaco, Compañía Nacional de Chocolates, Cemex Colombia, Honor Seguridad, Hoteles Decameron, Eficacia, Outsourcing y Frisby.

La propuesta de valor se centra en brindarles espacios a los empleados en donde desarrollen al máximo sus capacidades, un ambiente seguro que propicie la innovación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el sitio, “los empleados y ex empleados con usuario han sido los encargados de evaluar y puntuar a las empresas. Estos reviews permiten ver de primera mano la reputación de la marca empleadora”.

Los empleados y exempleados de 34.000 empresas de 10 sectores fueron los encargados de evaluar y calificar a las empresas. Alrededor de 1.5 millones de evaluaciones permitieron recopilar la información reportada y que esta sirviera de insumo para que las organizaciones evaluadas pudieran mejorar en aspectos como ambiente laboral, oportunidades de carrera, beneficios, prestaciones, salarios y liderazgo.

Según la entidad, la propuesta de valor se centra en brindarles espacios a los empleados en donde desarrollen al máximo sus capacidades, un ambiente seguro que propicie la innovación, les permita impactar positivamente a la sociedad y hacer del mundo su casa, una casa más próspera, más incluyente y más responsable con el medio ambiente.

Los cafeteros

De igual forma, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) informó que ascendió del puesto 33 en 2021 al 24 en 2022 como una de las empresas más responsables en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, de acuerdo con el índice Merco Responsabilidad ESG Colombia.

Así mismo, de acuerdo con el índice, Procafecol, la empresa que administra la marca y cadena de tiendas Juan Valdez, ocupó el puesto 16.

La idea en las empresas es permitir impactar positivamente a la sociedad y hacer del mundo su casa, una casa más próspera, más incluyente y más responsable con el medio ambiente. - Foto: Getty Images

En el ranking de empresas ambientalmente más responsables, la FNC subió al lugar 19 desde el 35, en el ranking de empresas más responsables con sus colaboradores, clientes y sociedad, escaló al puesto 17 desde el 32. Mientras, Procafecol ocupó el lugar 18.

Por sectores, en el de asociaciones, corporaciones y fundaciones, la Federación ocupó el primer puesto.

José María San Segundo, CEO de Merco, aseveró que “hoy vemos como la responsabilidad, incorporando el concepto ESG, es cada vez más no solo una tendencia corporativa sino una exigencia social creciente e imparable dentro de las compañías que deben buscar equilibrio entre sus objetivos corporativos y las demandas sociales de las mismas. La responsabilidad no es una opción para las empresas, es una condición de permanencia, o se es responsable o no se logrará ser empresa”.

Otras empresas

Por otra parte, las empresas que se ubicaron en el Top 10 en 2022 en el ranking de Merco son Bancolombia, ocupa la primera posición; seguida por Grupo Nutresa quien conserva el segundo lugar; Crepes & Waffles, asciende del sexto al tercer puesto; Alpina, se mantiene en el cuarto puesto y Sura, pasa del tercero al quinto lugar.

El impacto que tienen las recomendaciones y valoraciones de los colaboradores de las empresas son claves para la toma de decisiones en movilidad laboral. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En las siguientes posiciones de las empresas con mejor Responsabilidad ESG se encuentran a Ecopetrol, que escala del décimo al sexto lugar; Bavaria pasa del quinto al séptimo lugar; en la octava posición se mantiene el Grupo Argos, la Comercializadora Arturo Calle, pasa del séptimo al noveno lugar y Alquería, pasa de la novena a la décima posición.