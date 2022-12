Bolsa de Valores de Colombia: quedan 15 días para superar el déficit en rojo

Este no ha sido un buen año para este mercado de valores.

La inflación, la inestabilidad económica mundial, el miedo a una recesión y el ambiente de precaución que se sigue moviendo entre los inversionistas; definitivamente, le han pasado factura la Bolsa de Valores de Colombia que sigue sin reponerse y está muy cerca de completar un nuevo año con saldo negativo. Ni siquiera Ecopetrol, acción estrella de este mercado, ha podido sacar la cara y se mantiene errático tras su exclusión del MSCI y los anuncios del Gobierno nacional.

Un reciente análisis de Bloomberg Línea hace una radiografía de este mercado y sostiene que si no logra revertir la tendencia en lo que queda del 2022, completará tres años seguidos de desvalorización. Esto deja claro que el país está perdiendo atractivo como un escenario de inversión segura, frente a sus competidores en el mundo.

Por ahora, de acuerdo con este informe, los volúmenes de negociación y flujo de capitales sigue cayendo y, faltando 15 días para que acabe el año, acumula un desplome superior al 12 % en lo relacionado con la Capitalización Bursátil. Lo más preocupante es que el ambiente por estos días no da muestras de un cambio en el corto plazo, ya que la volatilidad sigue reinando en los diferentes indicadores.

Bolsa de Valores de Colombia - Foto: Bolsa de Valores de Colombia - foto: Bani G. Ortega.

“De no lograr cambiar la tendencia, el mercado colombiano acumulará su tercer año de desvalorización. Con la llegada de la pandemia el Colcap de la BVC se redujo casi un 15 % y en 2021, pese a la recuperación económica, el índice cayó otro 13 %. Es decir, el Colcap ha perdido una tercera parte de su valor”; resalta el análisis de Bloomberg.

¿Qué está pasando?

Según los expertos, estos movimientos son el reflejo de lo que está pasando en todo el mundo por culpa de la inflación y el endurecimiento de la política monetaria, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Por ahora, según los recientes datos que han llegado desde Estados Unidos, no se descarta una subida de tasas agresiva por parte de la Fed (Reserva Federal o banco central estadounidense), ya que el encarecimiento de precios no está bajando tan rápido como se necesita.

Para el caso del país, no hay que olvidar que el Dane reveló esta semana que el costo de vida se ubicó para noviembre en el 12,53 % en su acumulado anual, un punto que no se veía desde marzo de 1999 y pone a muchos a pensar en que el Banco de la República suba las tasas de referencia hasta el 12 %, generando un enfriamiento de la economía, que se traducirá en aumento del desempleo y apretones financieros para las empresas.

Toda esta situación está haciendo que los inversionistas aumenten la aversión por el riesgo, con el fin de mitigar las pérdidas, y prefieran esperar a ver qué pasa para poner a circular su dinero. Por ahora la atención se centra en los reportes de inflación que se entregarán la próxima semana en Estados Unidos y posteriormente de la reunión que adelante la Reserva Federal entre el 16 y 17 de diciembre.

¿Qué dicen los expertos sobre el futuro de la BVC?

El Centro de Investigación Económica y Social de Fedesarrollo publicó hace unas semanas las más recientes resultados de la Encuesta de Opinión Financiera, según la cual los analistas de mercados esperan que el 64,3 % de los consultados espera una valorización del índice MSCI COLCAP en los próximos tres meses.

“El índice de confianza del mercado accionario mide la proporción de analistas que esperan una valorización del MSCI COLCAP a un año. En noviembre, el índice se ubicó en 72,4 %, lo que equivale a un aumento de 13 pps frente al resultado del mes anterior. El índice de resiliencia mide la proporción de analistas que esperan una recuperación del MSCI COLCAP un día después de una caída potencial del mismo. En noviembre, el índice se ubicó en 35,3 %, lo cual representa un incremento de 2,0 pps con respecto al mes anterior”, dijo Fedesarrollo.

Entre tanto, frente al índice de inmunidad, que mide la proporción de analistas que atribuye una baja probabilidad de desvalorización del MSCI COLCAP en los próximos seis meses ante una fuerte caída en los mercados internacionales, este subió 6,5 pps frente al mes anterior, ubicándose en 50,0 %.

“Frente al mes anterior, los administradores de portafolios incrementaron sus preferencias por acciones internacionales, deuda privada indexada a la DTF, bonos extranjeros, TES de tasa fija y efectivo. El porcentaje de analistas que considera que el spread de deuda aumentará en los próximos 3 meses fue 58,1 %”, dice el análisis.

Por último, según este análisis, la política fiscal y condiciones sociopolíticas constituyeron los aspectos más importantes a la hora de invertir para los analistas con 40,0 % de las respuestas para cada uno. La categoría de política monetaria se ubicó en el tercer lugar con 10,0 % de las respuestas.