A estos parqueaderos les tocaría pagar IVA en Colombia, según la nueva reforma tributaria de Petro

La propuesta fue presentada el lunes 1 de septiembre.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 10:12 p. m.
Parqueadero
La nueva reforma podría imponer IVA a los parqueaderos. | Foto: Getty Images

El Gobierno Nacional presentó, por medio de varios funcionarios, una nueva propuesta tributaria con la cual se busca recaudar 26,3 billones de pesos. Estos recursos permitirán regular las finanzas del Estado durante los próximos años.

Las personas naturales son el foco de una eventual reforma tributaria del Gobierno que buscaría obtener entre 19 y 25 billones de pesos.
Las personas naturales son el foco de una eventual reforma tributaria del Gobierno que buscaría obtener entre 19 y 25 billones de pesos. | Foto: adobe stock

Uno de los aspectos presentes en el escrito es la posibilidad de establecer un impuesto para los parqueaderos que actualmente ofrecen el servicio, ya sea en predios destinados para tal fin o en zonas demarcadas por las autoridades de tránsito de cada ciudad.

Contexto: Ley de financiamiento 2025 fue radicada en el Congreso de la República por $26,3 billones. Estos son los impuestos que contiene

En el caso de los parqueaderos, el impuesto podría ser cobrado sobre las ventas que realicen los parqueaderos, a través de las transacciones generadas con cada uno de los clientes.

Cabe hacer la salvedad que, en el caso de las propiedades horizontales, este impuesto no podrá ser cobrado por las administraciones, ni estas serán responsables de la explotación de dichas zonas.

En el escrito no se definen otros lugares que ofrecen el servicio y que, en muchos casos, no lo hacen con fines comerciales o económicos.

En relación con este aspecto, las cuotas de administración que pagan los propietarios de los predios no se consideran una venta o una transacción económica, por lo cual no estarán sujetas al impuesto.

Contexto: Anticipan supuestas intenciones de la reforma tributaria del Gobierno Petro: “Nadie en su sano juicio aprobaría una de esta naturaleza”

¿Qué otros productos se verán afectados por la medida?

A través del escrito, las personas pueden conocer los diferentes productos que contarán con un tributo y que podrían afectar el bolsillo de los colombianos, en caso de ser aprobada la reforma:

  • Café
  • Trigo
  • Maíz
  • Arroz
  • Aceites crudos
  • Salchichón
  • Butifarra
  • Mortadela
  • Azúcar
  • Chocolate de mesa
  • Máquinas agrícolas
  • Vehículos eléctricos
  • IVA del 19 % a los servicios de software y procesamiento en la nube
  • Cirugías estéticas y arrendamiento de espacios para exposiciones
  • Servicios de transporte de valores, actualmente con base especial
El IVA, al parecer, no escaparía en una eventual reforma tributaria. El Ministerio de Hacienda destapó detalles de lo que llevará el nuevo proyecto impositivo.
El IVA estaría presente para diversos productos. | Foto: istock

La propuesta de reforma que fue presentada deberá pasar los controles políticos de la nación para poder ser aprobada. Además, se deben definir las excepciones que tendrá, con el objetivo de generar mayor claridad para los ciudadanos.

Desde el momento en que se dio a conocer el contenido de la nueva propuesta, esta ha sido blanco de diversas opiniones de los diferentes sectores del país, los cuales buscan proponer modificaciones que generen mejores condiciones para los sectores comerciales.

En los próximos días deberán iniciarse las discusiones de cada uno de los artículos de la nueva reforma.

