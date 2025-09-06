Suscribirse

Economía

Advertencia para dueños de gatos en Colombia: dura multa si infringen esta ley

Esto dice la legislación colombiana sobre la tenencia de estas mascotas.

Redacción Semana
6 de septiembre de 2025, 4:37 p. m.
Los gatos son cazadores por naturaleza, con sentidos agudos y habilidades para la caza, incluyendo acechar y atrapar presas,
Esta es la normativa que define las reglas para la tenencia de gatos. | Foto: 123rf

Durante los últimos años, cada vez se ha dado un mayor auge de presencia de mascotas en los hogares colombianos, pues muchos ven a los animales como acompañantes e incluso miembros de la familia. Es por ello que distintas normas se han tenido que ajustar tras el incremento de la tenencia de mascotas en las casas.

La propiedad horizontal es uno de los regímenes que se ha ido ajustando a este cambio en las dinámicas, pues ha tenido que definir nuevas reglas para garantizar la convivencia en estos lugares, basadas en la legislación colombiana.

El hábito de los gatos de aproximarse al rostro de sus dueños es una conducta intrigante, observada en muchos hogares, que sigue captando la atención de los amantes de los felinos.
Los gatos son amados y apetecidos por miles de familias. | Foto: Getty Images

Existe una norma que pasa desapercibida para muchos, pero que podría traer serias multas. El artículo 118 de la Ley 1801 de 2016 indica que los gatos deberán transportarse dentro de los conjuntos en maletines especiales o con collares adecuados, cuando se encuentren en zonas comunes, vías públicas o lugares de acceso abierto y transporte público autorizado.

Contexto: Propiedad horizontal: estas son las sanciones por popular práctica que desarrollan los ciudadanos para contar con mayores ingresos

La norma busca prevenir incidentes con las mascotas, en las que puedan verse involucrados terceros afectados. En dado caso de que usted incumpla la norma y saque a un gato a la calle sin las medidas adecuadas, las autoridades podrán imponerle una multa de hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, que corresponden a una suma de $189.800.

¿Por qué algunos felinos eligen retirarse y apartarse de la compañía humana cuando están enfermos? Esta pregunta intriga a muchos amantes de los gatos.
Evite infringir esta regla. | Foto: Getty Images

Tenga en cuenta que, según el Dane, el 67 % de los hogares conviven con al menos un animal de compañía. Adicional a ello, la ley respalda la tenencia de estos.

Contexto: Dueños de gatos podrían recibir fuerte multa en sus conjuntos; estas son las razones

Se trata de la Ley 746 de 2002, que permite la tenencia siempre y cuando las condiciones del lugar para habitar sean las adecuadas para el desarrollo y bienestar optimo de los animales.

Gato descansando
Los gatos son protegidos por esta norma. | Foto: Getty Images

Adicional a ello, se debe garantizar que la presencia de las mascotas no afecte la calidad de vida de los vecinos. La ley no precisa el número máximo de mascotas permitidas en viviendas urbanas y rurales. Pero las administraciones de conjuntos sí pueden regular esto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. No se quedó callada: Carolina Sabino se defendió tras fuertes críticas por las discusiones que ha protagonizado en ‘MasterChef’

2. Anuncian cierre del parqueadero de la terminal 2 del Aeropuerto El Dorado de Bogotá; estas son las alternativas para los viajeros

3. Luis Carlos Reyes reacciona a los chats secretos de la Dian revelados por SEMANA; esto dijo

4. “El uniforme no está por encima de la ley”: el duro reproche de la Fiscalía a policías implicados en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

5. Anticipan estos cambios de Néstor Lorenzo para el partido Colombia vs. Venezuela: ¿va Dayro Moreno?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

gatosConjuntos residencialespropiedad horizontal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.