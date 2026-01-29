Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Las entidades relacionadas con el sector del transporte siguen con el acelerador puesto en la investigación alrededor del siniestro en el que perdieron la vida 15 ciudadanos, tras el accidente de un avión de Satena.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, entregó un nuevo informe sobre el avance logrado hasta el momento y confirmó que hay novedades significativas.

Tras el siniestro aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, ya han sido recuperados los 15 cuerpos de las víctimas y trasladados a la capital nortesantandereana; mientras continúan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Los ocupantes del avión siniestrado de Satena Foto: API

En lo que tiene que ver con la Aeronáutica Civil, la entidad confirmó que ya tiene bajo su custodia los grabadores de datos de vuelo (FDR) y de voz de cabina (CVR), así como la baliza de emergencia. Esos elementos serán claves para avanzar en la investigación técnica del siniestro, afirmaron tanto la ministra como el director de la Aeronáutica, Luis Alfonso Chimenty.

En el curso de la investigación, el equipo de Accidentes Aéreos de la Aeronáutica confirmó que se encuentra en el sitio del siniestro.

Ya se cumplió la primera caminata técnica

De igual manera, anunció que culminó la primera caminata técnica de reconocimiento. Ella permitió la identificación inicial de restos, ubicación de elementos relevantes y una primera aproximación a la dinámica del impacto. Con lo acumulado hasta ahora se empezará a desarrollar el paquete de hipótesis técnicas.

“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa determinante de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”, dijo el director de la Aeronáutica.

La aeronave cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Notiplaya

La escena presenta alteraciones

Una circunstancia de especial relevancia, según precisó la Aeronáutica Civil, es que la escena del siniestro presenta alteraciones. Como se recuerda, hubo personas que accedieron al lugar, pero dicho elemento ya está incorporado en los análisis técnicos del caso, confirmaron las autoridades.

El Ejército, en la zona

En la tarea también participa la Fuerza Pública. Tropas de la Brigada 30 de la Segunda División, con apoyo de la Brigada de aviación 33 y el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación nº 2, confirmaron que despliegan operaciones aéreas para asegurar el área del accidente aéreo en Ocaña, Norte de Santander.

La estrategia busca brindar seguridad perimetral y acompañamiento a los organismos de socorro que trabajan en la zona, garantizando las condiciones necesarias para las labores de rescate y atención a la emergencia, afirmaron.