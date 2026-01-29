Accidente Satena

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

La escena presenta alteraciones, por la intervención de personas. Esto ya está siendo considerado en el análisis técnico.

Redacción Economía
29 de enero de 2026, 10:32 p. m.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica, Luis Alfonso Chimenty, informan sobre avances en la investigación del siniestro en el que perdieron la vida 15 personas.
Foto: Ministerio de Transporte

Las entidades relacionadas con el sector del transporte siguen con el acelerador puesto en la investigación alrededor del siniestro en el que perdieron la vida 15 ciudadanos, tras el accidente de un avión de Satena.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, entregó un nuevo informe sobre el avance logrado hasta el momento y confirmó que hay novedades significativas.

Tras el siniestro aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, ya han sido recuperados los 15 cuerpos de las víctimas y trasladados a la capital nortesantandereana; mientras continúan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes.

El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena
Foto: API

En lo que tiene que ver con la Aeronáutica Civil, la entidad confirmó que ya tiene bajo su custodia los grabadores de datos de vuelo (FDR) y de voz de cabina (CVR), así como la baliza de emergencia. Esos elementos serán claves para avanzar en la investigación técnica del siniestro, afirmaron tanto la ministra como el director de la Aeronáutica, Luis Alfonso Chimenty.

Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Notiplaya

Foto: Ejercito Nacional / Cortesía

