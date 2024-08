Ante anuncio de Minhacienda de que los peajes no subirán más en 2024, constructores de vías alertan por las consecuencias

En 2024 finalmente se anunció el alza en las tarifas de peajes en varias etapas. La primera, del 13,12 %, que correspondía a la inflación de 2022 y se hizo efectiva en enero de 2024 y luego era necesario subir la inflación de 2023, que fue de 9,28%, en agosto subió la mitad de ese valor 4,64% y estaba pendiente la otra mitad, pero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al participar en el Congreso de Analdex, aseguró que para lo que resta de este años, los peajes no subirán más. “Los precios de los peajes se están ajustando, este año ya no hay más ajustes. Lo que queda es para el año entrante.” , reiteró.

Añadió que, de hecho, de acuerdo con la Contraloría General de la República, el déficit generado por la no indexación de los peajes suma un billón de pesos (410.000 millones por la no indexación en 2024 y el restante por la no indexación en 2023) y que, para su respectiva compensación, el Estado tendría que apropiar nuevos recursos de la Nación, alimentados por todos los colombianos vía impuestos, lo cual afectaría incluso a quienes no utilizan las vías.