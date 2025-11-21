Suscribirse

Economía

Así se está moviendo el dólar en Colombia este 21 de noviembre: precio en casas de cambio

Esta es la fluctuación de la moneda americana en este mercado específico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 11:56 a. m.
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf | Foto: El País

El dólar americano es una divisa importante en Colombia, dado que es la principal moneda con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. Además, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Durante la última jornada, la moneda americana registró una buena baja en el mercado spot de la BVC, llegando a acercarse al techo de los $ 3.600. Con la fluctuación, los ahorradores e inversionistas se han motivado para hacer seguimiento a la divisa y comprar o vender dependiendo del precio para aprovechar la rentabilidad.

Así se mueve la divisa hoy. | Foto: getty images

Precio del dólar en casas de cambio para hoy, 21 de noviembre

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 21 de noviembre se situó cerca de $ 3.710, mientras que el de venta rondó los $ 3.848. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: Nuevo intento de MinHacienda y la Dian para sacar adelante la reforma tributaria. Ajustaron medidas

Estos son los precios fijados en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

  • Bogotá – $ 3.717 – $ 3.845
  • Cali – $ 3.730 – $ 3.875
  • Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
  • Cúcuta – $ 3.710 – $ 3.770
  • Medellín – $ 3.693 – $ 3.842
  • Pereira – $ 3.770 – $ 3.870.
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense ha estado en un terreno bajista en Colombia. | Foto: El País

Si usted desea conocer la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

  • Jueves, 21 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848
  • Miércoles, 19 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848
  • Martes, 18 de noviembre de 2025 - $ 3.738 - $ 3.874
  • Lunes, 17 de noviembre de 2025 - $ 3.769 - $ 3.909
  • Domingo, 16 de noviembre de 2025 - $ 3.770 - $ 3.908
  • Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $ 3.770 - $ 3.912
  • Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $ 3.770 - $ 3.912
Contexto: ¿Quiere comprar un Tesla en Colombia? Este es el número de días y horas que debe trabajar para hacerlo

Finalmente, si desea revisar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

  • Amerikan Cash – $ 3.730 – $ 3.850
  • Cambios AG – $ 3.700 – $ 3.850
  • Cambios Kapital – $ 3.730 – $ 3.850
  • Cambios Vancouver – $ 3.730 – $ 3.850
  • El Cóndor Cambios – $ 3.700 – $ 3.850
  • LatinCambios – $ 3.700 – $ 3.830
Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.
Así fluctúa la divisa en el mercado. | Foto: Getty Images

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Leopoldo Múnera se pronuncia luego de que Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional, “Voy a respetar la sentencia”

2. Final de la Copa Sudamericana 2025: canal y hora para ver a Lanús vs. Atlético Mineiro

3. Gustavo Petro agitó las redes al revelar conversación inédita con Nicolás Maduro: los detalles impactaron

4. La intimidación de América a rivales del grupo A, tras debutar perdiendo con Nacional: esto dijeron

5. Daniel Quintero se quedó sin candidatura a la Presidencia. Procuraduría deja en firme sanción disciplinaria por participación en política

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar ColombiaPrecio del dólarcasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.