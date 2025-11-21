Economía
Así se está moviendo el dólar en Colombia este 21 de noviembre: precio en casas de cambio
Esta es la fluctuación de la moneda americana en este mercado específico.
El dólar americano es una divisa importante en Colombia, dado que es la principal moneda con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. Además, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
Durante la última jornada, la moneda americana registró una buena baja en el mercado spot de la BVC, llegando a acercarse al techo de los $ 3.600. Con la fluctuación, los ahorradores e inversionistas se han motivado para hacer seguimiento a la divisa y comprar o vender dependiendo del precio para aprovechar la rentabilidad.
Precio del dólar en casas de cambio para hoy, 21 de noviembre
De acuerdo con un seguimiento hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 21 de noviembre se situó cerca de $ 3.710, mientras que el de venta rondó los $ 3.848. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios fijados en las casas de cambio de las principales ciudades del país:
Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.717 – $ 3.845
- Cali – $ 3.730 – $ 3.875
- Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
- Cúcuta – $ 3.710 – $ 3.770
- Medellín – $ 3.693 – $ 3.842
- Pereira – $ 3.770 – $ 3.870.
Si usted desea conocer la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Jueves, 21 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848
- Miércoles, 19 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848
- Martes, 18 de noviembre de 2025 - $ 3.738 - $ 3.874
- Lunes, 17 de noviembre de 2025 - $ 3.769 - $ 3.909
- Domingo, 16 de noviembre de 2025 - $ 3.770 - $ 3.908
- Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $ 3.770 - $ 3.912
- Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $ 3.770 - $ 3.912
Finalmente, si desea revisar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Amerikan Cash – $ 3.730 – $ 3.850
- Cambios AG – $ 3.700 – $ 3.850
- Cambios Kapital – $ 3.730 – $ 3.850
- Cambios Vancouver – $ 3.730 – $ 3.850
- El Cóndor Cambios – $ 3.700 – $ 3.850
- LatinCambios – $ 3.700 – $ 3.830