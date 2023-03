Atención: ‘revolcón’ a la reforma pensional trae cambios en el salario a partir del cual se cotizaría a Colpensiones

Se empieza a conocer el texto de la reforma pensional que será radicada en el Congreso. Uno de los principales cambios que traerá la propuesta consiste en que se bajaría el monto del salario máximo para cotizar en el régimen público que es administrado por Colpensiones. Ya no serían cuatro salarios mínimos, sino tres. Quienes ganen más de ese valor cotizarían el excedente en los fondos privados de pensiones.

También vienen cambios en el subsidio para los colombianos de la tercera edad que hoy no tienen ingresos o solo sobreviven con los recursos del programa Colombia Mayor. Inicialmente se había hablado de la entrega de 500.000 pesos por persona, pero esta suma se bajó a 223.000 pesos, lo que implica tres veces más que la suma que se da actualmente y que son 80.000 pesos. La propuesta también plantea aumentar esa cifra de acuerdo con el crecimiento económico del país.

Tal como se había anunciado desde la campaña presidencial, el gobierno de Gustavo Petro radicará una reforma que crearía en el país el llamado sistema de pilares, unificando los dos regímenes actuales el de prima media (Colpensiones) y el de ahorro individual, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En el borrador del proyecto de reforma que será radicado este jueves 16 de marzo se crean cuatro pilares. El primero es el llamado solidario, que es el que entregará los 223.000 pesos para quienes no tienen pensión. El segundo pilar es el semicontributivo (que es otra de las novedades de la propuesta), dirigido a los mayores de 65 años que, teniendo algo de ahorro pensional, no pudieron cumplir con los requisitos para jubilarse. El tercer pilar es el contributivo dirigido a aquellos que actualmente están cotizando al sistema y que deberán hacerlo a Colpensiones si ganan hasta tres salarios mínimos y a las AFP el excedente si devengan por encima de ese valor. El cuarto pilar es el de ahorro voluntario para quienes cuenten con los recursos suficientes para hacer dichos aportes.

Otro de los cambios radicará en la creación de un fondo para el ahorro pensional, con el que se buscará atenuar los impactos en los mercados financieros por el movimiento de dinero de las AFP a Colpensiones. La idea es que se trasladen los afiliados y sus aportes mensuales, pero no su ahorro, este se quedaría en los fondos privados y pasaría a Colpensiones en el momento en que la persona se vaya a jubilar.

Se confirma también el anuncio que hizo la semana pasada la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con respecto a que se les dará un beneficio a las mujeres con hijos, el cual consistirá en una reducción en la cantidad de semanas mínimas para acceder a la pensión y que hoy es de 1.300. Por cada hijo habrá una reducción de 50 semanas y será un máximo de 150 semanas, es decir, el beneficio se recibirá máximo por tres hijos.

La reforma no cambia ni las semanas exigidas para pensionarse, ni la edad que permanece en 57 años para mujeres y 62 para los hombres. Tampoco cambian los requisitos para recibir una pensión por invalidez o por supervivencia.

Otro punto clave es lo que respecta a los llamados derechos adquiridos o régimen de transición, el cual se refiere a las personas que ya tienen una expectativa cierta de su pensión y no se les pueden cambiar las condiciones. En la ley 100 de 1993, que es la que creó el sistema actual, ese régimen tardó casi 20 años y aplicó para las mujeres que el 1 de abril de 1994 tenían 35 años o más y para los hombres de 40 años en adelante. En la nueva reforma no será por edad sino por las semanas cotizadas: Las nuevas normas pensionales no aplicarían para quienes tengan 1.000 semanas cotizadas al momento de aprobada la reforma.