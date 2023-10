Colombianos que trabajan en el exterior podrán cotizar pensión en Colombia: conozca cómo hacerlo

Si bien no es necesario hacer aportes al sistema de salud en Colombia, ya que no se encuentran viviendo en el país, si se decide cotizar pensión se deberá destinar una parte de los ingresos, que en este caso, no deberá ser menor a un salario mínimo legal vigente de Colombia, ni superiores a 25; no obstante, el porcentaje destinado a pensión en Colombia desde Estados Unidos deberá ser lo correspondiente al 16 % de los ingresos.