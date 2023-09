¿Qué pasa si una persona no cobra la pensión en Colombia?

Si el colombiano recibe el pago a través de consignación de banco, el dinero llega oportunamente al número de cuenta registrada del pensionado. Entonces, se supone que se recibe el dinero y, por ende, no hay perdidas, aunque eso se ajusta a los reportes que hace la misma entidad financiera, debido a que no es común que una pensión no se retire, pues es el sustento mensual de la persona que, en teoría, ya no trabaja.