Cuatro casos en los que se puede perder la pensión en Colombia

El sistema de pensiones en Colombia es un pilar fundamental para garantizar el bienestar económico de los ciudadanos al llegar a la vejez o enfrentar situaciones de invalidez. Sin embargo, no todas las historias de jubilación en el país son un cuento de hadas. Existen situaciones en las que los trabajadores pueden perder su derecho a la pensión. Este sistema está regulado por una serie de normas y requisitos que, si no se cumplen adecuadamente, pueden llevar a la pérdida de la pensión.

1. No declarar ingresos

La pensión por jubilación no contributiva es una prestación importante para quienes no han logrado cotizar el tiempo necesario para acceder a una pensión contributiva. Sin embargo, uno de los requisitos principales para recibir esta prestación es informar a la Seguridad Social sobre sus ingresos. Esto se hace para determinar si realmente necesita la pensión no contributiva. Si un beneficiario no declara sus ingresos, la entidad puede suspender su pensión.