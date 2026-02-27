Pensiones
Colpensiones impulsa programa BEPS: ahorro desde $20.000 para construir protección económica hacia la vejez
Una red de protección para trabajadores informales y de ingresos variables.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
27 de febrero de 2026, 12:34 p. m.
Trabajadores informales y de ingresos variables son el principal foco del programa BEPS. Foto: Agencia 123rf
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento