Divisas
Cómo está fluctuando el dólar en casas de cambio hoy 25 de noviembre: revise aquí el precio
Así está el movimiento de la moneda americana.
El dólar estadounidense es considerado una moneda global, clave para la economía tras una serie de factores, como la solidez e importancia del mercado bursátil estadounidense, que es mucho más grande que cualquier otro y es donde cotizan las empresas globales.
Adicional a ello, la economía de ese país, junto con su estabilidad política, aportar una serie de hechos que dan más confianza en la divisa.
En Colombia, al igual que en países con monedas emergentes, el billete verde tiene alta incidencia en las decisiones económicas, pues muchos la usan como referencia, dado que hay una alta dependencia de exportaciones e importaciones.
Dada esta importancia, es clave analizar la moneda en todos sus mercados. En especial el de casas de cambio, que es utilizado por miles de colombianos, cuando desean adquirir monedas sin tanto trámite o documentación.
Precio del dólar en casas de cambio para hoy, 25 de noviembre
Según un monitoreo hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 25 de noviembre se situó cerca de $ 3.730, mientras que el de venta rondó los $ 3.862. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Tenga en cuenta aquí los precios fijados en las casas de cambio de las principales ciudades del país:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,743
|3,861
|118
|Cali
|3,727
|3,873
|146
|Cartagena
|3,600
|3,890
|290
|Cúcuta
|3,730
|3,770
|40
|Medellín
|3,719
|3,869
|150
|Pereira
|3,800
|3,860
|60
Si usted desea conocer la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 24 de noviembre de 2025
|3730
|3862.5
|3808.77
|domingo 23 de noviembre de 2025
|3728.57
|3865.71
|3808.77
|sábado 22 de noviembre de 2025
|3731.07
|3867.14
|3808.77
|viernes 21 de noviembre de 2025
|3735.36
|3870.89
|3741.27
Finalmente, si desea revisar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
|Casa de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,750
|3,850
|100
|Cambios AG
|3,750
|3,860
|110
|Cambios Kapital
|3,750
|3,850
|100
|Cambios Monkey
|3,740
|3,860
|120
|Cambios Vancouver
|3,750
|3,850
|100
|El Condor Cambios
|3,720
|3,860
|140
|EuroDolar
|3,750
|3,860
|110
|Latin Cambios
|3,750
|3,850
|100
|Money Cambios WC
|3,750
|3,860
|110
Es importante que tenga en cuenta que el mercado de las casas de cambio funciona de manera independiente, lo que quiere decir que los precios allí definidos se hacen de manera autónoma por cada negocio y no por un organismo. Estos consideran las fluctuaciones del mercado entre otros factores a la hora de definir los valores.