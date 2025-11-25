Cómo está fluctuando el dólar en casas de cambio hoy 25 de noviembre: revise aquí el precio

El dólar estadounidense es considerado una moneda global, clave para la economía tras una serie de factores, como la solidez e importancia del mercado bursátil estadounidense, que es mucho más grande que cualquier otro y es donde cotizan las empresas globales.

Adicional a ello, la economía de ese país, junto con su estabilidad política, aportar una serie de hechos que dan más confianza en la divisa.

Así se mueve la divisa. | Foto: Adobe Stock

En Colombia, al igual que en países con monedas emergentes, el billete verde tiene alta incidencia en las decisiones económicas, pues muchos la usan como referencia, dado que hay una alta dependencia de exportaciones e importaciones.

Dada esta importancia, es clave analizar la moneda en todos sus mercados. En especial el de casas de cambio, que es utilizado por miles de colombianos, cuando desean adquirir monedas sin tanto trámite o documentación.

Precio del dólar en casas de cambio para hoy, 25 de noviembre

Según un monitoreo hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 25 de noviembre se situó cerca de $ 3.730, mientras que el de venta rondó los $ 3.862. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

La moneda estadounidense se ha mantenido a la baja las últimas semanas. | Foto: El País

Tenga en cuenta aquí los precios fijados en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,743 3,861 118 Cali 3,727 3,873 146 Cartagena 3,600 3,890 290 Cúcuta 3,730 3,770 40 Medellín 3,719 3,869 150 Pereira 3,800 3,860 60

Si usted desea conocer la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 24 de noviembre de 2025 3730 3862.5 3808.77 domingo 23 de noviembre de 2025 3728.57 3865.71 3808.77 sábado 22 de noviembre de 2025 3731.07 3867.14 3808.77 viernes 21 de noviembre de 2025 3735.36 3870.89 3741.27

Finalmente, si desea revisar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,750 3,850 100 Cambios AG 3,750 3,860 110 Cambios Kapital 3,750 3,850 100 Cambios Monkey 3,740 3,860 120 Cambios Vancouver 3,750 3,850 100 El Condor Cambios 3,720 3,860 140 EuroDolar 3,750 3,860 110 Latin Cambios 3,750 3,850 100 Money Cambios WC 3,750 3,860 110

El dólar es una moneda clave para la economía | Foto: Getty Images/iStockphoto