Cómo está fluctuando el dólar en casas de cambio hoy 25 de noviembre: revise aquí el precio

Así está el movimiento de la moneda americana.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 11:32 a. m.
El dólar estadounidense es considerado una moneda global, clave para la economía tras una serie de factores, como la solidez e importancia del mercado bursátil estadounidense, que es mucho más grande que cualquier otro y es donde cotizan las empresas globales.

Adicional a ello, la economía de ese país, junto con su estabilidad política, aportar una serie de hechos que dan más confianza en la divisa.

En Colombia, al igual que en países con monedas emergentes, el billete verde tiene alta incidencia en las decisiones económicas, pues muchos la usan como referencia, dado que hay una alta dependencia de exportaciones e importaciones.

Dada esta importancia, es clave analizar la moneda en todos sus mercados. En especial el de casas de cambio, que es utilizado por miles de colombianos, cuando desean adquirir monedas sin tanto trámite o documentación.

Contexto: Aumento del salario mínimo para el 2026: este día el Dane publicará el IPC decisivo

Precio del dólar en casas de cambio para hoy, 25 de noviembre

Según un monitoreo hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 25 de noviembre se situó cerca de $ 3.730, mientras que el de venta rondó los $ 3.862. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Tenga en cuenta aquí los precios fijados en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7433,861118
Cali3,7273,873146
Cartagena3,6003,890290
Cúcuta3,7303,77040
Medellín3,7193,869150
Pereira3,8003,86060

Si usted desea conocer la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 24 de noviembre de 202537303862.53808.77
domingo 23 de noviembre de 20253728.573865.713808.77
sábado 22 de noviembre de 20253731.073867.143808.77
viernes 21 de noviembre de 20253735.363870.893741.27
Contexto: Ojo con el consumo de energía en Navidad. Sin llegar diciembre, ya se ha incrementado la demanda

Finalmente, si desea revisar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,7503,850100
Cambios AG3,7503,860110
Cambios Kapital3,7503,850100
Cambios Monkey3,7403,860120
Cambios Vancouver3,7503,850100
El Condor Cambios3,7203,860140
EuroDolar3,7503,860110
Latin Cambios3,7503,850100
Money Cambios WC3,7503,860110
Es importante que tenga en cuenta que el mercado de las casas de cambio funciona de manera independiente, lo que quiere decir que los precios allí definidos se hacen de manera autónoma por cada negocio y no por un organismo. Estos consideran las fluctuaciones del mercado entre otros factores a la hora de definir los valores.

