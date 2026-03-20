Compre joyas, vehículos, relojes y maquinaria industrial más barato: Dian anuncia nueva subasta

La Dian es una de las entidades más importantes del país, crucial para garantizar la seguridad fiscal del Estado, recaudando los impuestos internos (renta, IVA) y controlando el comercio exterior (aduanas) para financiar el gasto público. Además, combate la evasión fiscal, facilita el comercio internacional y moderniza la tributación mediante la facturación electrónica.

Además de ello, la Dian realiza periódicamente una serie de subastas para disponer de mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas por incumplir normas aduaneras, transformándolas en recursos económicos para la Nación. Este proceso busca transparencia y eficiencia, recuperando dinero para el Estado y ofreciendo productos a precios competitivos al público a través de plataformas virtuales como El Martillo del Banco Popular.

En 2024 la Dian emitió un concepto en el cual se estableció que la importación de gasolina y diésel tendría que pagar un IVA del 19 por ciento. Luego dijo que era retroactivo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Recientemente, la entidad anunció que realizará, del 25 al 27 de marzo próximos, una subasta pública virtual de joyas, relojes, vehículos y maquinaria industrial, en alianza con la plataforma mencionada anteriormente.

Indican que en esta jornada se ofrecerán mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, como parte de las labores de control de la entidad. Los bienes se encuentran ubicados en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín.

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Las personas que se interesen por la subasta podrán participar del registro previo en la página web de El Martillo. Allí podrán también consultar el catálogo y la descripción de las mercancías para identificar los bienes de su interés.

Es importante que tenga en cuenta que la subasta estará abierta desde las 8:00 a. m. del miércoles 25 de marzo hasta las 2:30 p. m. del viernes 27 de marzo de 2026.

Esta es la subasta de joyas de la Dian. Foto: Captura El Martillo - Banco Popular.

Si usted desea saber el procedimiento de la participación, el registro y las condiciones de esta jornada, tenga en cuenta lo siguiente:

Regístrese con su información básica de contacto en: https://www.elmartillo.com.co/inicio

La página validará su registro con preguntas de seguridad. Asegúrese de contar con una cuenta corriente o de ahorros, de cualquier entidad bancaria del país, habilitada para hacer pagos por PSE.

Si ya se encuentra registrado, simplemente ingrese con su usuario y contraseña.

Revise el catálogo e identifique la mercancía de su interés. Allí podrá encontrar información como ubicación, número de lote, precio base, especificaciones, condiciones generales y especiales para comprarla. También podrá saber si el bien de su interés está en exhibición y los datos del lugar para que pueda verlo.

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El día de la subasta debe ingresar a la página https://www.elmartillo.com.co/inicio, con su usuario y contraseña, y dar clic en “Sala de subastas virtuales“.

Una vez allí, debe hacer el depósito virtual en el botón de pagos seguros en línea PSE, que encontrará en el menú “Mi Cuenta - Constituye tu depósito“.

Luego de que el pago sea aprobado por su entidad bancaria, encontrará el depósito en el enlace “Mi Cuenta - Consulte sus pagos PSE” y, de igual forma, aparecerá en la “Sala de subastas virtuales”.

En la “Sala de subastas virtuales”, elija el lote por el cual va a ofertar y escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla “Utilizar”.

Estos son los inmuebles disponibles en el portal. Foto: Captura El Martillo - Banco Popular.