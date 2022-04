Confianza del consumidor subió en marzo, según el Dane

No obstante, la cifra trimestral de este indicador cayó.

Según los más recientes resultados de la Encuesta Pulso Social del Dane, revelada este martes 26 de abril, el Indicador de Confianza del Consumidor para el mes de marzo en el país se ubicó 35,3 %; lo que representa un aumento comparado con la cifra de febrero que fue de 34,9.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el 43,9 % de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en marzo de 2022 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás y para el 37,7 % era igual. Así mismo, para el 41,4 % la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 28,1 % será mejor.

“Comparando la situación económica actual con la de hace un año, el 63,2 % de los y las jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 75,7% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos”, dijo el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.

Pese a que la confianza de los hogares subió para el mes de marzo, Oviedo destacó que “las lecturas de enero, febrero y marzo, cuando van a ser ponderadas en el desempeño trimestral, son estructuralmente inferiores a la del trimestre inmediatamente inferior, ya que pese a que hay una ligera recuperación de 0,4 puntos porcentuales, todavía no se alcanzan las cifras del año pasado.

“En el trimestre enero-marzo de 2022, el promedio del Indicador de Confianza del Consumidor fue de 35,4 %. Al desagregar por ciudades, Cúcuta y su área metropolitana reportó el porcentaje más alto del ICC, con 45,5 %, y Riohacha, el más bajo, con 24,6 %”, dice el informe de la entidad.

Para lograr estas cifras, el Dane entrevistó a más de 11 mil ciudadanos en diferentes partes del país, con énfasis principal en las ciudades capitales.

Al preguntar por la situación económica del país, en marzo de 2022, el 60,6 % dijo que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior; para el 10,2 % era mucho peor. Respecto a la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la actual, el 33,2 % manifestó que será igual y el 31,9 % que será peor.

“Por otra parte, el 63,2 % de los y las jefes de hogar sostuvo que en marzo de 2022 no tuvo mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace un año; el 30,5 % tenía las mismas posibilidades y el 6,3 % tenía mayores posibilidades de realizar estas compras”, dijo Oviedo.

Un punto que llama la atención tiene que ver con que, para octubre de 2021, el 87,2 % de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que él, ella o alguno de los miembros del hogar no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones. Así mismo, el 75,7 % de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 7,7 % dijo que no tenía ingresos.

Covid y vacunación

En marzo de 2022, el 18,1 % de las personas jefes de hogar manifestaron estar muy preocupadas de contagiarse o de volverse a contagiar de coronavirus y el 31,3 % se encontraban un poco preocupadas.

A su vez, el 1,0% de los y las jefes de hogar estaban interesados/as en aplicarse la vacuna contra el coronavirus, el 3,0 % no estaba interesado y el 96,0 % ya se había aplicado la vacuna. Por sexo, el 1,0 % de las mujeres y el 0,9 % de los hombres dijeron que sí se aplicarían la vacuna.

¿Qué es la Encuesta Pulso Social?

Frente a la necesidad de contar con información sobre el impacto de la situación generada por el Covid-19 en la sociedad, el Dane realiza la Encuesta Pulso Social –EPS que cuenta con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –Unicef.

La Encuesta de Pulso Social busca producir información relacionada con: confianza del consumidor; bienestar subjetivo; redes de apoyo de los hogares; bienestar de los hogares que cuentan con niños, niñas y adolescentes, y el conocimiento y acceso a las políticas nacionales y locales de apoyo a los hogares.

Su cobertura geográfica es de 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas: Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería, y Quibdó.