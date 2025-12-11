Economía
Dian se va en contra de proyecto de ley que cambia decomiso de mercancías de contrabando: riesgo de ilegalidad
Estos son los principales puntos que generan duda.
Este 11 de diciembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales emitió un comunicado elevando su preocupación por cuenta de un proyecto de ley que se está presentando en el Congreso de la República. El proyecto fue promovido por la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, acompañada de miembros del Consejo Gremial.
El proyecto buscaría equiparar el decomiso de mercancías a una sanción. Sin embargo, la Dian precisa que esa decisión implica legitimar la ilegalidad de mercancías que ingresan al país por contrabando.
“El contrabando no puede legalizarse por el simple paso del tiempo, esta es la consecuencia lógica de considerar el decomiso como una sanción. La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido al decomiso como la definición de la situación jurídica de la mercancía y no como una sanción”, precisa el comunicado.
Además de eso, indican que tras un análisis técnico, más del 85 % del articulado coincide con el proyecto radicado por el Gobierno, pero contiene diferencias sustanciales que debilitan la capacidad de control del Estado frente al contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La Dian advirtió que el proyecto propone sanciones entre las que se encuentran montos absurdamente bajos que disminuyen el riesgo subjetivo de ser sancionados por el incumplimiento de las normas aduaneras e incentivan la realización de operaciones ilegales ante ausencia de sanciones ejemplarizantes.
En consecuencia, esto generaría incentivos perversos ya que los usuarios y los contrabandistas van a preferir incumplir reiteradamente la ley y pagar la sanción que cumplir la norma, lo que aumentará los delitos conexos al contrabando técnico como son el lavado de activos y el narcotráfico.
“En esa línea se encuentra que el Proyecto propone como sanción más alta, para una infracción gravísima, una multa de 1.000 UVT monto que, con todas las reducciones propuestas, quedaría en $2.000.000. Esto resulta irrisorio ante el impacto que representa el contrabando en la industria y la seguridad nacional y sanitaria”, precisa el proyecto.