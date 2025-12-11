Dian se va en contra de proyecto de ley que cambia decomiso de mercancías de contrabando: riesgo de ilegalidad

Este 11 de diciembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales emitió un comunicado elevando su preocupación por cuenta de un proyecto de ley que se está presentando en el Congreso de la República. El proyecto fue promovido por la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, acompañada de miembros del Consejo Gremial.

El proyecto buscaría equiparar el decomiso de mercancías a una sanción. Sin embargo, la Dian precisa que esa decisión implica legitimar la ilegalidad de mercancías que ingresan al país por contrabando.

Cambiarían las sanciones por incautación de contrabando. | Foto: Cortesía de la Policía Nacional

“El contrabando no puede legalizarse por el simple paso del tiempo, esta es la consecuencia lógica de considerar el decomiso como una sanción. La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido al decomiso como la definición de la situación jurídica de la mercancía y no como una sanción”, precisa el comunicado.

Además de eso, indican que tras un análisis técnico, más del 85 % del articulado coincide con el proyecto radicado por el Gobierno, pero contiene diferencias sustanciales que debilitan la capacidad de control del Estado frente al contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Esto dijo la Dian. | Foto: istock / semana

La Dian advirtió que el proyecto propone sanciones entre las que se encuentran montos absurdamente bajos que disminuyen el riesgo subjetivo de ser sancionados por el incumplimiento de las normas aduaneras e incentivan la realización de operaciones ilegales ante ausencia de sanciones ejemplarizantes.

En consecuencia, esto generaría incentivos perversos ya que los usuarios y los contrabandistas van a preferir incumplir reiteradamente la ley y pagar la sanción que cumplir la norma, lo que aumentará los delitos conexos al contrabando técnico como son el lavado de activos y el narcotráfico.

Dian hizo algunas precisiones sobre el proyecto. | Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana