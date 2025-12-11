Suscribirse

Economía

Dian se va en contra de proyecto de ley que cambia decomiso de mercancías de contrabando: riesgo de ilegalidad

Estos son los principales puntos que generan duda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 5:13 p. m.
En 2024 la Dian emitió un concepto en el cual se estableció que la importación de gasolina y diésel tendría que pagar un IVA del 19 por ciento. Luego dijo que era retroactivo.
Esto es lo que comentó la entidad sobre el proyecto. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Este 11 de diciembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales emitió un comunicado elevando su preocupación por cuenta de un proyecto de ley que se está presentando en el Congreso de la República. El proyecto fue promovido por la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, acompañada de miembros del Consejo Gremial.

El proyecto buscaría equiparar el decomiso de mercancías a una sanción. Sin embargo, la Dian precisa que esa decisión implica legitimar la ilegalidad de mercancías que ingresan al país por contrabando.

En ciudades como Bogotá se han encontrado viviendas en las que se almacenan los perfiles de aluminio que llegan de contrabando. Algunos decomisos han llegado a representar hasta más de $ 1000 millones. Este material entra al país por medio de engaños a las autoridades aduaneras, para así poder disminuir el valor de aranceles que se tienen que cancelar.
Cambiarían las sanciones por incautación de contrabando. | Foto: Cortesía de la Policía Nacional

“El contrabando no puede legalizarse por el simple paso del tiempo, esta es la consecuencia lógica de considerar el decomiso como una sanción. La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido al decomiso como la definición de la situación jurídica de la mercancía y no como una sanción”, precisa el comunicado.

Contexto: Bancolombia anuncia los horarios para fin de año; usuarios deben tomar precauciones

Además de eso, indican que tras un análisis técnico, más del 85 % del articulado coincide con el proyecto radicado por el Gobierno, pero contiene diferencias sustanciales que debilitan la capacidad de control del Estado frente al contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La Dian acaba de emitir una resolución para establecer los documentos equivalentes a la factura electrónica, entre los que están recibos de servicios públicos, entradas a cine o pasajes de transporte.
Esto dijo la Dian. | Foto: istock / semana

La Dian advirtió que el proyecto propone sanciones entre las que se encuentran montos absurdamente bajos que disminuyen el riesgo subjetivo de ser sancionados por el incumplimiento de las normas aduaneras e incentivan la realización de operaciones ilegales ante ausencia de sanciones ejemplarizantes.

Contexto: Precio del dólar en casas de cambio para este 11 de diciembre: así se mueve la moneda

En consecuencia, esto generaría incentivos perversos ya que los usuarios y los contrabandistas van a preferir incumplir reiteradamente la ley y pagar la sanción que cumplir la norma, lo que aumentará los delitos conexos al contrabando técnico como son el lavado de activos y el narcotráfico.

Diana Aduanas
Dian hizo algunas precisiones sobre el proyecto. | Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana

“En esa línea se encuentra que el Proyecto propone como sanción más alta, para una infracción gravísima, una multa de 1.000 UVT monto que, con todas las reducciones propuestas, quedaría en $2.000.000. Esto resulta irrisorio ante el impacto que representa el contrabando en la industria y la seguridad nacional y sanitaria”, precisa el proyecto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Diciembre sorpresa: miles de beneficiarios del SSI recibirán dos cheques en EE. UU.

2. Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista abrió su corazón sobre parálisis facial que sufrió y destapó verdad: “Me tocó volver a hablar”

3. Congresista estadounidense confirma ultimátum de Trump a Petro y lo tilda de “drogadicto alcoholizado”

4. Las razones por la cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

5. Crece el temor entre migrantes legales por las nuevas políticas de Tump: “Ser un residente legal en EE. UU. es ser un ciudadano de segunda”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DIAN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.