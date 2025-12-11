Economía
Precio del dólar en casas de cambio para este 11 de diciembre: así se mueve la moneda
Es importante evaluar la moneda y su fluctuación diaria.
El dólar americano es una de las monedas más importantes del mundo, dado que puede usarse o intercambiarse libremente por otra moneda, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Además, de ello, es un activo de referencia en mercados y en muchos países que tienen especialmente economías en desarrollo o monedas emergentes.
En Colombia, durante los últimos días, el dólar ha registrado un precio a la baja, tocando los $3.700, haciéndolo atractivo para ahorradores o inversionistas que desean generar rentabilidades en esta divisa y que esperan comprarla para una eventual subida o repunte de la moneda.
Este jueves 11 de diciembre, el precio del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra una fluctuación interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,705.00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,836.07.
Es importante tener en cuenta que estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea analizar el valor del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos precios:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,727
|3,837
|110
|Cali
|3,700
|3,860
|160
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,760
|60
|Medellín
|3,686
|3,837
|151
|Pereira
|3,730
|3,830
|100
Por otro lado, si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 11 de diciembre de 2025
|3705
|3836.07
|3854.28
|miércoles 10 de diciembre de 2025
|3705
|3836.07
|3861.34
|martes 9 de diciembre de 2025
|3710.71
|3842.86
|3830.02
|lunes 8 de diciembre de 2025
|3702.59
|3837.41
|3830.02
|domingo 7 de diciembre de 2025
|3702.5
|3836.79
|3830.02
|sábado 6 de diciembre de 2025
|3703.21
|3837.14
|3830.02
Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,730
|3,830
|100
|Cambios AG
|3,750
|3,850
|100
|Cambios Kapital
|3,710
|3,810
|100
|Cambios Monkey
|3,700
|3,850
|150
|Cambios Vancouver
|3,730
|3,810
|80
|El Condor Cambios
|3,700
|3,830
|130
Es importante que tenga en cuenta que el mercado de casas de cambio es un mercado autónomo y que los precios que figuran en este son fijados sin depender netamente de una entidad oficial.
Estos se fijan a partir de factores como los precios de la competencia, fijados por bancos, la fluctuación en el mercado spot, y también asuntos socio políticos locales e internacionales, entre otros aspectos.