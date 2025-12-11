Suscribirse

Precio del dólar en casas de cambio para este 11 de diciembre: así se mueve la moneda

Es importante evaluar la moneda y su fluctuación diaria.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 12:45 p. m.
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
El dólar americano es una de las monedas más importantes del mundo, dado que puede usarse o intercambiarse libremente por otra moneda, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Además, de ello, es un activo de referencia en mercados y en muchos países que tienen especialmente economías en desarrollo o monedas emergentes.

En Colombia, durante los últimos días, el dólar ha registrado un precio a la baja, tocando los $3.700, haciéndolo atractivo para ahorradores o inversionistas que desean generar rentabilidades en esta divisa y que esperan comprarla para una eventual subida o repunte de la moneda.

Este jueves 11 de diciembre, el precio del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra una fluctuación interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,705.00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,836.07.

Es importante tener en cuenta que estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar el valor del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos precios:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7273,837110
Cali3,7003,860160
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,76060
Medellín3,6863,837151
Pereira3,7303,830100
Por otro lado, si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 11 de diciembre de 202537053836.073854.28
miércoles 10 de diciembre de 202537053836.073861.34
martes 9 de diciembre de 20253710.713842.863830.02
lunes 8 de diciembre de 20253702.593837.413830.02
domingo 7 de diciembre de 20253702.53836.793830.02
sábado 6 de diciembre de 20253703.213837.143830.02
Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7303,830100
Cambios AG3,7503,850100
Cambios Kapital3,7103,810100
Cambios Monkey3,7003,850150
Cambios Vancouver3,7303,81080
El Condor Cambios3,7003,830130
Es importante que tenga en cuenta que el mercado de casas de cambio es un mercado autónomo y que los precios que figuran en este son fijados sin depender netamente de una entidad oficial.

Estos se fijan a partir de factores como los precios de la competencia, fijados por bancos, la fluctuación en el mercado spot, y también asuntos socio políticos locales e internacionales, entre otros aspectos.

