Precio del dólar en casas de cambio para este 11 de diciembre: así se mueve la moneda

El dólar americano es una de las monedas más importantes del mundo, dado que puede usarse o intercambiarse libremente por otra moneda, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Además, de ello, es un activo de referencia en mercados y en muchos países que tienen especialmente economías en desarrollo o monedas emergentes.

En Colombia, durante los últimos días, el dólar ha registrado un precio a la baja, tocando los $3.700, haciéndolo atractivo para ahorradores o inversionistas que desean generar rentabilidades en esta divisa y que esperan comprarla para una eventual subida o repunte de la moneda.

Este es el precio de la divisa en el mercado. | Foto: getty images

Este jueves 11 de diciembre, el precio del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra una fluctuación interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,705.00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,836.07.

Es importante tener en cuenta que estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar el valor del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos precios:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,727 3,837 110 Cali 3,700 3,860 160 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,760 60 Medellín 3,686 3,837 151 Pereira 3,730 3,830 100

Así se mueve la moneda. | Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 11 de diciembre de 2025 3705 3836.07 3854.28 miércoles 10 de diciembre de 2025 3705 3836.07 3861.34 martes 9 de diciembre de 2025 3710.71 3842.86 3830.02 lunes 8 de diciembre de 2025 3702.59 3837.41 3830.02 domingo 7 de diciembre de 2025 3702.5 3836.79 3830.02 sábado 6 de diciembre de 2025 3703.21 3837.14 3830.02

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,730 3,830 100 Cambios AG 3,750 3,850 100 Cambios Kapital 3,710 3,810 100 Cambios Monkey 3,700 3,850 150 Cambios Vancouver 3,730 3,810 80 El Condor Cambios 3,700 3,830 130

Tenga en cuenta las fluctuaciones. | Foto: El País

Es importante que tenga en cuenta que el mercado de casas de cambio es un mercado autónomo y que los precios que figuran en este son fijados sin depender netamente de una entidad oficial.