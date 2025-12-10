Suscribirse

Persisten amplias brechas de productividad entre micronegocios en Colombia, según estudio de la Universidad del Rosario

Un estudio académico revela diferencias territoriales, sectoriales y tecnológicas que siguen limitando el crecimiento de miles de unidades productivas en el país.

Redacción Economía
10 de diciembre de 2025, 6:41 p. m.
Las diferencias territoriales continúan siendo uno de los mayores desafíos para la productividad de los micronegocios en el país. | Foto: Getty Images

Un reciente informe sobre la productividad de los micronegocios colombianos evidenció que, pese a su peso en la economía nacional, este segmento continúa mostrando rezagos significativos y un comportamiento altamente desigual. El análisis, realizado por el Laboratorio Empresarial de Productividad y Competitividad (LabE) de la Universidad del Rosario, expone que factores como las condiciones territoriales, la estructura sectorial y la baja adopción tecnológica siguen marcando el desempeño de estos negocios.

Entre los hallazgos más relevantes se destacan las profundas diferencias regionales. Territorios como Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca registran los niveles más altos de productividad laboral, mientras que otros departamentos como Cauca, Sucre y Chocó enfrentan limitaciones estructurales más pronunciadas. Estas desigualdades, según los investigadores involucrados, condicionan la capacidad de los territorios para generar crecimiento y bienestar.

La adopción tecnológica y el tamaño del equipo laboral muestran una relación directa con el desempeño productivo. | Foto: El País

El estudio también identifica contrastes sectoriales. Actividades intensivas en conocimiento -como información, comunicaciones y servicios profesionales- muestran los mejores indicadores, en tanto que sectores tradicionales como agricultura, comercio y manufactura continúan rezagados. El análisis sugiere que gran parte de la estructura productiva del país aún depende de actividades de baja sofisticación tecnológica.

Otro elemento determinante es la adopción de tecnologías básicas y el tamaño de los equipos de trabajo. El informe señala que los micronegocios con conectividad digital y más de dos empleados registran mejoras destacables en productividad, lo que evidencia el papel de la organización interna y la digitalización en el fortalecimiento empresarial.

Los sectores tradicionales, como agricultura y comercio, siguen mostrando los mayores rezagos en productividad según el informe académico. | Foto: Freepik

El documento recalca que los micronegocios representan una proporción considerable del tejido empresarial colombiano: en 2024, el 93,7 % de las empresas registradas en el RUES correspondían a este tipo de unidades productivas. Debido a su magnitud, los investigadores insisten en que las brechas encontradas deben ser atendidas mediante políticas diferenciadas por territorio y sector, además de incentivos a la formación técnica, la digitalización y la formalización.

