Dólar abre a la baja en el mercado colombiano: precio oficial del 25 de noviembre

El dólar inició la cotización de este 25 de noviembre en un precio de $ 3.785, lo que significó una baja de $ 19 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.804.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.790. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.775. El precio promedio es de $ 3.780.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 68,04 millones, registrando además un volumen promedio de 519,38 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,12 % llegando a las 99,950 unidades.

El dólar ha bajado en su cotización. | Foto: El País

EE. UU. no publicará estimación preliminar del PIB del tercer trimestre

Estados Unidos no publicará una estimación preliminar del PIB para el tercer trimestre, el último de una serie de indicadores retrasados tras un largo cierre del gobierno.

Aunque los datos del producto interno bruto (PIB) del período de julio a septiembre estaban originalmente programados para divulgarse el 30 de octubre, no se publicaron durante el cierre de servicios públicos federales que duró desde octubre hasta mediados de noviembre.

Ese shutdown, que se produjo por desacuerdos en el Congreso para financiar al gobierno a través de una ley presupuestal, terminó después de 43 días, pero la pausa en la recopilación de datos que causó llevó a la Oficina de Estadísticas Laborales a cancelar los informes sobre inflación (IPC) y empleo de octubre.

Así se mueve la economía en EE.UU. | Foto: AP