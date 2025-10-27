Suscribirse

Dólar abre pocos pesos al alza: cotización de la moneda este 27 de octubre

Así inició la jornada de hoy.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 1:59 p. m.
El dólar inició la cotización de este 27 de octubre en un precio de $3.860, lo que significó un alza de $2 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.858.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.860. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.849. El precio promedio es de $3.853.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 52,82 millones, registrando además un volumen promedio de 556,05 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 98,677 unidades.

