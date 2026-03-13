Dólar amanece a la baja: precio oficial para este 13 de marzo

El dólar inició la cotización de este 13 de marzo en un precio de $3.662, lo que significó una baja de $38 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.700.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.683. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.650. El precio promedio es de $3.672.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 33,75 millones, registrando además un volumen promedio de 519,23 millones.

Trabajadores de la Dian hicieron huelga para denunciar despidos y metas altas de recaudo, sin que les provean los recursos necesarios

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación del 0,26 %, llegando a las 100.015 unidades.

El dólar amaneció volátil. Foto: 123RF

EE. UU. hace fuerte revisión a la baja del PIB de últimos meses de 2025

El PIB de Estados Unidos en el último trimestre del año pasado fue revisado significativamente a la baja este viernes, debido a un enfriamiento del gasto de los consumidores, del gobierno y de la inversión, según datos oficiales.

La economía creció a una tasa anualizada del 0,7 % en el cuarto trimestre de 2025, informó el Departamento de Comercio, muy por debajo del 1,4 % estimado inicialmente.

“El momento más complejo de las últimas décadas”: la radiografía de las finanzas públicas y del deterioro fiscal

Esta revisión refleja “correcciones a la baja de las exportaciones, el consumo de los hogares, el gasto público y la inversión”, indicó el gobierno.

Las importaciones disminuyeron menos de lo calculado inicialmente, añadió.

En todo 2025, el crecimiento del PIB fue del 2,1 %, apenas por debajo del 2,2 % estimado previamente.

Los datos abarcan el primer año completo de la segunda presidencia de Donald Trump y llegan en un momento de preocupación por un enfriamiento del mercado laboral y una inflación persistente.

EE.UU. hace fuerte revisión a la baja del PIB de últimos meses de 2025. Foto: AP

Cuando se difundieron las primeras estimaciones, en enero, el líder republicano echó la culpa a la oposición demócrata en el Congreso por el prolongado cierre del gobierno que se produjo a fines del año pasado, el más largo en la historia del país.

En el tercer trimestre del año pasado, el PIB de Estados Unidos avanzó un 4,4 %, señaló el Departamento de Comercio.