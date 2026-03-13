Dólar amanece a la baja: precio oficial para este 13 de marzo

El dólar inició la cotización de este 13 de marzo en un precio de $3.662, lo que significó una baja de $38 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.700.
En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.683. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.650. El precio promedio es de $3.672.
En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 33,75 millones, registrando además un volumen promedio de 519,23 millones.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación del 0,26 %, llegando a las 100.015 unidades.
EE. UU. hace fuerte revisión a la baja del PIB de últimos meses de 2025
El PIB de Estados Unidos en el último trimestre del año pasado fue revisado significativamente a la baja este viernes, debido a un enfriamiento del gasto de los consumidores, del gobierno y de la inversión, según datos oficiales.
La economía creció a una tasa anualizada del 0,7 % en el cuarto trimestre de 2025, informó el Departamento de Comercio, muy por debajo del 1,4 % estimado inicialmente.
Esta revisión refleja “correcciones a la baja de las exportaciones, el consumo de los hogares, el gasto público y la inversión”, indicó el gobierno.
Las importaciones disminuyeron menos de lo calculado inicialmente, añadió.
En todo 2025, el crecimiento del PIB fue del 2,1 %, apenas por debajo del 2,2 % estimado previamente.
Los datos abarcan el primer año completo de la segunda presidencia de Donald Trump y llegan en un momento de preocupación por un enfriamiento del mercado laboral y una inflación persistente.
Cuando se difundieron las primeras estimaciones, en enero, el líder republicano echó la culpa a la oposición demócrata en el Congreso por el prolongado cierre del gobierno que se produjo a fines del año pasado, el más largo en la historia del país.
En el tercer trimestre del año pasado, el PIB de Estados Unidos avanzó un 4,4 %, señaló el Departamento de Comercio.