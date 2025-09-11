Suscribirse

Divisas

Dólar amanece con precio más barato en Colombia este 11 de septiembre: valor oficial

La divisa americana registró fluctuaciones descendentes en la última semana.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 1:43 p. m.
Dólar a la baja dolar dólares
La moneda se mueve en un terreno a la baja en el país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 11 de septiembre en un precio de $3.916, lo que significó una baja de $5 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.921.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.916. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.913. El precio promedio es de $3.914.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 13,25 millones, registrando además un volumen promedio de 389,70 millones.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 11 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 % llegando a las 97,667 unidades.

Pesos Colombia Dólares
El dólar es una moneda atractiva en Colombia. | Foto: Adobe Stock

La inflación se acelera a 2,9 % en agosto en EE. UU.

La inflación en Estados Unidos se aceleró en agosto, cuando se ubicó en 2,9 %, su nivel más alto desde enero, según datos oficiales publicados el jueves, aunque los analistas creen poco probable que esto evite que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

El índice de precios al consumidor (IPC) repuntó al 2,9 % en agosto frente al 2,7 % de julio en la medición interanual, según el Departamento de Trabajo, a medida que los aranceles del presidente Donald Trump hacen mella en la mayor economía del mundo.

La cifra estuvo en línea con las expectativas de los analistas, y los economistas intentan evaluar si los aranceles de Trump provocarán un aumento puntual de precios o conducirán a costos persistentemente más altos.

Contexto: Presupuesto 2026: aunque el Gobierno bajaría el monto, la sumatoria por el ‘no’ de los congresistas sería mayoritaria

En términos mensuales, el IPC subió un 0,4 % en agosto, según el informe, repuntando también desde el 0,2 % de julio.

El indicador de inflación subyacente, que excluye los componentes volátiles de alimentos y energía, aumentó un 3,1 % con respecto al año anterior.

Esta semana, la atención se centra en el dato de inflación, dado que este suele influir en las decisiones de la FED, (banco central) sobre las tasas de interés.

Chair of the US Federal Reserve Jerome Powell speaks during a press conference following the Federal Open Market Committee meeting in Washington, DC, on June 18, 2025. The US Federal Reserve held interest rates steady for a fourth consecutive meeting Wednesday, forecasting higher inflation and cooler growth this year while President Donald Trump's tariffs begin to take hold and geopolitical uncertainty looms. The Fed kept the benchmark lending rate at a range between 4.25 percent and 4.50 percent at the end of its two-day meeting, with officials penciling in two rate cuts this year, similar to earlier projections. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
La decisión de inflación suele tener efectos en las decisiones de la FED. | Foto: AFP

Sin embargo, “la FED está preparada para comenzar a recortar las tasas la próxima semana, prácticamente independientemente de lo que indique el IPC”, declaró a la AFP Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide.

“El grado de aumento de los precios al consumidor influirá en el ritmo y la magnitud de los recortes de tasas este año, no si los conseguimos o no”, añadió Bostjancic.

