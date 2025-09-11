Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio para este 11 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Esta es la fluctuación de la divisa en los establecimientos de cambio.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 11:52 a. m.
Dólar Dólares
Así se mueve la moneda americana | Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos importantes para los procesos de compra y venta de divisas en cualquier país. Normalmente, estos permiten realizar el proceso de una manera fácil, sin tanto trámite ni papeleo. Pero en la mayoría de los casos son estas las que definen sus propios precios dependiendo del mercado y otros factores.

El dólar es una de las divisas que más se comercializa allí, dado que es una moneda con alto reconocimiento en el mundo y es utilizada por viajeros. También reconocida por ser un activo refugio en economías de monedas emergentes, como por ejemplo el peso colombiano.

Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de querer generar más ingresos.
Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de ahorrar en dólares | Foto: Getty Images/iStockphoto

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 11 de septiembre

Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 11 de septiembre se situó cerca de $ 3.876, mientras que el de venta rondó los $ 3.979.

Contexto: ¿Motor de la economía? El comercio de vehículos se ‘aceleró’ y está impulsando la actividad comercial

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.942 – $ 3.999
  • Cali – $ 3.860 – $ 3.980
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.920 – $ 3.960
  • Medellín – $ 3.786 – $ 3.952
  • Pereira – $ 3.900 – $ 3.960
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar se ha ubicado a la baja durante toda la semana | Foto: El País

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Jueves 11 de septiembre de 2025 - $ 3.876 $ 3.979
  • Miércoles 10 de septiembre de 2025 - $ 3.863 $ 3.975
  • Martes 9 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.978
  • Lunes 8 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.978
  • Viernes 5 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983
Contexto: El 30% de usuarios de microcrédito en Colombia acceden a productos financieros más complejos en cuatro años, según estudio de TransUnion

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $ 3.955 – $ 3.990
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 3.975
  • Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.980
  • El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
  • LatinCambios – $3.950 – $3.990
El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF
El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano | Foto: El País

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este fue el penal que no le pitaron a Pasto contra Millonarios: video de la jugada causa revuelo

2. Robert F. Kennedy Jr. vincula videojuegos, medicamentos psiquiátricos y redes sociales con tiroteos masivos en EE. UU.

3. Decomisan arsenal de explosivos en Arauca: Segunda Marquetalia iba a atacar a la fuerza pública

4. Jennifer Pedraza destapa nueva prueba contra Juliana Guerrero y la deja en evidencia: “Más falso que moneda de cuero”

5. Daniel Quintero presentó la segunda propuesta de su campaña presidencial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Precio del dólardólar hoycasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.