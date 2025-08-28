Dólar amaneció a la baja este jueves, 28 de agosto: así se mueve la divisa en Colombia

El dólar inició la cotización de este 28 de agosto en un precio de $ 4.022, lo que significó una baja de $ 29 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 4.051.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 4.027. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 4.019. El precio promedio es de $ 4.021.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 62,75 millones, registrando además un volumen promedio de 418,33 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,17 % llegando a las 97,962 unidades.

Crecimiento del PIB de EE. UU. en segundo trimestre revisado al alza a 3,3 % anualizado

La economía estadounidense registró un crecimiento de 3,3 % en 12 meses en el segundo trimestre del año, según la estimación oficial actualizada este jueves, por encima del porcentaje inicialmente anunciado.

El dato supera además la previsión de los mercados y supone una revisión al alza respecto al 3 % en 12 meses que había sido anunciado en julio, según el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban una variación menor, a 3,1 %, según el consenso publicado por MarketWatch.

Estados Unidos mide el crecimiento de su economía cada trimestre con base en una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición. De un trimestre a otro, el crecimiento fue de 0,8 %.

La actualización de los datos refleja “en primer lugar una revisión al alza de las inversiones y los gastos de consumo”, precisa la publicación del Departamento de Comercio.

Los gastos gubernamentales fueron revisados a la baja y las importaciones al alza.