Suscribirse

Divisas

Dólar amaneció a la baja este jueves, 28 de agosto: así se mueve la divisa en Colombia

Conozca el precio oficial en el mercado spot.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 2:03 p. m.
Success business chart with green arrow up and USA dollars background. Profit and money. Financial and business graph. Stock market growth 3d illustration.
Así se cotiza la moneda en el mercado spot | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 28 de agosto en un precio de $ 4.022, lo que significó una baja de $ 29 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 4.051.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 4.027. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 4.019. El precio promedio es de $ 4.021.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 62,75 millones, registrando además un volumen promedio de 418,33 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,17 % llegando a las 97,962 unidades.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 28 de agosto en Colombia: precio de la divisa
aranceles EEUU Dólar
Así están los mercados. | Foto: Adobe Stock

Crecimiento del PIB de EE. UU. en segundo trimestre revisado al alza a 3,3 % anualizado

La economía estadounidense registró un crecimiento de 3,3 % en 12 meses en el segundo trimestre del año, según la estimación oficial actualizada este jueves, por encima del porcentaje inicialmente anunciado.

El dato supera además la previsión de los mercados y supone una revisión al alza respecto al 3 % en 12 meses que había sido anunciado en julio, según el Departamento de Comercio.

Contexto: Estas son las tres prioridades económicas en las que debería trabajar el próximo gobierno para acelerar el crecimiento

Los inversores esperaban una variación menor, a 3,1 %, según el consenso publicado por MarketWatch.

Estados Unidos mide el crecimiento de su economía cada trimestre con base en una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición. De un trimestre a otro, el crecimiento fue de 0,8 %.

La actualización de los datos refleja “en primer lugar una revisión al alza de las inversiones y los gastos de consumo”, precisa la publicación del Departamento de Comercio.

Los gastos gubernamentales fueron revisados a la baja y las importaciones al alza.

Crecimiento económico e inversión
La moneda americana registra un movimiento al alza. | Foto: Getty Images

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conductores, preparados para implosión que desaparecerá icónicos puentes de Bogotá: se vienen nuevos trancones

2. Santa Rosa: la isla que marca la puja por la soberanía en el Amazonas

3. Ciberataque, en importante aseguradora en Estados Unidos, expone información sensible de un millón de personas

4. Caen dos disidentes de las Farc con una tonelada de cocaína en el Cauca: así fue la operación del Ejército

5. Petro reveló que “no ha pedido vacaciones” en los tres años de su Gobierno, pero confesó cuándo tomará un descanso largo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Precio del dólar en Colombiadólar hoyBVC

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.