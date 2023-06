Dólar desplomado: expectativas señalan que la moneda seguiría bajando en Colombia

El dólar es uno de los temas más inquietantes en la economía colombiana de las últimas semanas. El contraste de alcanzar máximos históricos en la Tasa Representativa del Mercado, frente a manejar referencias vistas en el 2022, generan mucha expectativa en los inversionistas, que en este momento ven con buenos ojos traer más capital al país, lo que se ha traducido en una revaluación considerable del peso.

Las expectativas de inflación a la baja, sumado a la caída del dólar, se complementan con un incremento en las cifras de crecimiento económico. Más allá de lo especulativo que pueda ser el mercado, los análisis internacionales ya revalidan las cifras positivas de Colombia, tal como lo ha hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, incluso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde).

Expectativas del Banco de la República ponen un dólar cercano a los 4 mil pesos al cierre del 2023. - Foto: istock

Pero, los analistas nacionales ya han empezado a mostrar sus opiniones sobre el futuro, siendo el dólar uno de los temas más importantes para la economía colombiana. Empezando por la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República, le apuestan a que el dólar se mantendría en referencias cercanas a los 4.100 pesos, hasta finaliz2023.

Esta condición podría seguir apreciándose durante el 2024, donde los más optimistas apuestan por un dólar cerca de los 3.900 pesos. Los más pesimistas creen que la divisa estadounidense volvería a estar sobre los $4.500, pero esto ya se vería finalizando 2023, o a mediados del próximo año.

Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos sobre el comportamiento del dólar en el segundo semestre del 2023. Banco de la República. - Foto: Banco de la República

Si bien la economía del país está presentando una fuerte recuperación, algunos analistas están detectando riesgos internos, puntualmente con el Gobierno Nacional, y sus propuestas de reforma, las cuales están discutiendo en el Congreso.

Aunque la reforma a la salud parece estar hundida, la laboral y la pensional, en tiempo récord, se aprobaron en primera instancia, salvándose de ser archivadas, y dejando la posibilidad de su aprobación. Esto podría traer un efecto adverso para los mercados, que podría revertir la tendencia a la baja de dólar en las últimas semanas.

Dólar seguiría siendo muy caro en Colombia, según algunos analistas. - Foto: Adobe stock

Los “peros” del dólar en Colombia

A pesar de su inusitada caída, la situación financiera de los Estados Unidos y las medidas en las tasas de intervención en mercados europeos, podrían seguir impulsando la caída de esta moneda en el país. Esto se traduce en una revaluación del peso, que en este momento es una de las más altas del mundo, pero que no sería suficiente.

Un análisis de proyecciones de Corficolombiana, asegura que los niveles del mercado cambiario del país no se pueden comparar con el de sus pares latinoamericanos, esto sugiere que el dólar sigue estando caro: “una tasa de cambio alrededor de $4.500 sigue siendo más alta que la de pares latinoamericanos como Brasil, Chile, México y Perú”.

La Gran Encuesta de Activos Financieros - Davivienda Corredores, asegura lo mismo, pero, mantiene la expectativa que hasta julio se mantenga la tendencia a la baja en la divisa norteamericana: “Es importante mencionar que para el 71 % de los encuestados, el nivel del dólar en Colombia está caro; a su vez, el 56 % considera que el dólar, medido por el índice DXY, se debilitará en los próximos 30 días”.

Todos los análisis apuntan a que el dólar seguiría disminuyendo su valor en Colombia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Este momento puede ser beneficioso para ciertos consumidores, pues algunos precios de productos y servicios se han reducido, y en el mediano plazo, podría verse reflejado en bienes como los vehículos, o demás artículos importados, teniendo en cuenta que la mayoría de estos se compran en dólares.

No obstante, algunos expertos consideran que no es un buen momento para invertir en dólares, por ejemplo la prima, ya que por la volatilidad no se puede garantizar una ganancia en el corto plazo: “Invertir la prima en dólares, con la volatilidad de este momento, pues para el colombiano a pie no sería una jugada muy buena. Alguien más diría: invirtamos entonces en otros activos financieros, en bitcoin y demás. En este momento me parece que no sería recomendable en términos de monto, porque realmente no se garantiza que vas a ganar. Mi sugerencia más bien es pensar en invertir en pesos”, detalló Willian Barreto, experto en comercio internacional, en diálogo con Semana.