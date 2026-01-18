Dólar en casas de cambio este 18 de enero: así se mueve la moneda americana

El dólar americano en Colombia ha fluctuado durante los últimos meses en un escenario de alta volatilidad y ha registrado una reducción importante, llegando al rango de los $ 3.600, escenario que no se veía en el país desde el año 2021.
Esto ha provocado una mayor atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan una mayor rentabilidad al comprar y vender divisas.
El dólar es una moneda clave para la economía colombiana, dado que es la principal divisa con la que se negocian productos que compra y vende el país. Entre estos bienes se encuentran petróleo, flores, minerales, hidrocarburos, café, entre otros bienes.
Adicional a ello, la divisa también es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
Precio del dólar en casas de cambio el 18 de enero: así se mueve la divisa hoy
Este domingo 18 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.660,00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.798,89.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y de la ciudad en donde se encuentren.
Si usted desea analizar el precio del dólar en ciudades principales, tenga en cuenta esta tabla con valores de las distintas ciudades:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,695
|3,816
|121
|Cali
|3,635
|3,815
|180
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,750
|50
|Medellín
|3,626
|3,778
|152
|Pereira
|3,650
|3,770
|120
De otro lado, si usted desea consultar el precio de la divisa en el histórico de los últimos días, tenga en cuenta esta tabla:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|domingo 18 de enero de 2026
|3660
|3798.89
|3700.05
|sábado 17 de enero de 2026
|3659.63
|3798.15
|3700.05
|viernes 16 de enero de 2026
|3647.78
|3791.85
|3687.32
|jueves 15 de enero de 2026
|3633.33
|3779.26
|3655.16
|miércoles 14 de enero de 2026
|3603.33
|3758.15
|3663.24
|martes 13 de enero de 2026
|3610.37
|3772.59
|3717.09
|lunes 12 de enero de 2026
|3654.07
|3796.67
|3717.09
Finalmente, si lo que usted desea saber es el precio del dólar en distintos establecimientos, tenga en cuenta esta tabla con los valores en diferentes casas de cambio.
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,650
|3,830
|180
|Amerikan Cash
|3,720
|3,810
|90
|Cambios Kapital
|3,730
|3,820
|90
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,730
|3,820
|90
|El Condor Cambios
|3,660
|3,810
|150
|EuroDolar
|3,680
|3,810
|130
|Latin Cambios
|3,720
|3,820
|100
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda. Es decir, no definen los valores a partir de una entidad oficial, sino que tienen en cuenta los precios en el mercado.