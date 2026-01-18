Dólar en casas de cambio este 18 de enero: así se mueve la moneda americana

El dólar americano en Colombia ha fluctuado durante los últimos meses en un escenario de alta volatilidad y ha registrado una reducción importante, llegando al rango de los $ 3.600, escenario que no se veía en el país desde el año 2021.

Esto ha provocado una mayor atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan una mayor rentabilidad al comprar y vender divisas.

El dólar es una moneda clave para la economía colombiana, dado que es la principal divisa con la que se negocian productos que compra y vende el país. Entre estos bienes se encuentran petróleo, flores, minerales, hidrocarburos, café, entre otros bienes.

Adicional a ello, la divisa también es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Precio del dólar en casas de cambio el 18 de enero: así se mueve la divisa hoy

Este domingo 18 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.660,00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.798,89.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y de la ciudad en donde se encuentren.

Si usted desea analizar el precio del dólar en ciudades principales, tenga en cuenta esta tabla con valores de las distintas ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,695 3,816 121 Cali 3,635 3,815 180 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,750 50 Medellín 3,626 3,778 152 Pereira 3,650 3,770 120

De otro lado, si usted desea consultar el precio de la divisa en el histórico de los últimos días, tenga en cuenta esta tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM domingo 18 de enero de 2026 3660 3798.89 3700.05 sábado 17 de enero de 2026 3659.63 3798.15 3700.05 viernes 16 de enero de 2026 3647.78 3791.85 3687.32 jueves 15 de enero de 2026 3633.33 3779.26 3655.16 miércoles 14 de enero de 2026 3603.33 3758.15 3663.24 martes 13 de enero de 2026 3610.37 3772.59 3717.09 lunes 12 de enero de 2026 3654.07 3796.67 3717.09

Finalmente, si lo que usted desea saber es el precio del dólar en distintos establecimientos, tenga en cuenta esta tabla con los valores en diferentes casas de cambio.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,650 3,830 180 Amerikan Cash 3,720 3,810 90 Cambios Kapital 3,730 3,820 90 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,730 3,820 90 El Condor Cambios 3,660 3,810 150 EuroDolar 3,680 3,810 130 Latin Cambios 3,720 3,820 100

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda. Es decir, no definen los valores a partir de una entidad oficial, sino que tienen en cuenta los precios en el mercado.