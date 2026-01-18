Economía

Dólar en casas de cambio este 18 de enero: así se mueve la moneda americana

Esta es la fluctuación en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Economía
18 de enero de 2026, 8:47 p. m.
El dólar es una divisa clave en la economía colombiana.
El dólar es una divisa clave en la economía colombiana.

El dólar americano en Colombia ha fluctuado durante los últimos meses en un escenario de alta volatilidad y ha registrado una reducción importante, llegando al rango de los $ 3.600, escenario que no se veía en el país desde el año 2021.

Esto ha provocado una mayor atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan una mayor rentabilidad al comprar y vender divisas.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
Ha registrado un precio a la baja en los últimos meses.

El dólar es una moneda clave para la economía colombiana, dado que es la principal divisa con la que se negocian productos que compra y vende el país. Entre estos bienes se encuentran petróleo, flores, minerales, hidrocarburos, café, entre otros bienes.

Adicional a ello, la divisa también es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

¿Cómo subirá la cuota de administración en conjuntos residenciales en 2026? Esto dice la ley

Precio del dólar en casas de cambio el 18 de enero: así se mueve la divisa hoy

Este domingo 18 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.660,00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.798,89.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y de la ciudad en donde se encuentren.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Tenga en cuenta aquí los precios.

Si usted desea analizar el precio del dólar en ciudades principales, tenga en cuenta esta tabla con valores de las distintas ciudades:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6953,816121
Cali3,6353,815180
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,75050
Medellín3,6263,778152
Pereira3,6503,770120
Por reforma laboral y alza del salario mínimo se perderán 734.000 empleos formales, estiman economistas de Bancolombia

De otro lado, si usted desea consultar el precio de la divisa en el histórico de los últimos días, tenga en cuenta esta tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
domingo 18 de enero de 202636603798.893700.05
sábado 17 de enero de 20263659.633798.153700.05
viernes 16 de enero de 20263647.783791.853687.32
jueves 15 de enero de 20263633.333779.263655.16
miércoles 14 de enero de 20263603.333758.153663.24
martes 13 de enero de 20263610.373772.593717.09
lunes 12 de enero de 20263654.073796.673717.09
Dólar dólares
Así se mueve la moneda hoy.

Finalmente, si lo que usted desea saber es el precio del dólar en distintos establecimientos, tenga en cuenta esta tabla con los valores en diferentes casas de cambio.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6503,830180
Amerikan Cash3,7203,81090
Cambios Kapital3,7303,82090
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7303,82090
El Condor Cambios3,6603,810150
EuroDolar3,6803,810130
Latin Cambios3,7203,820100

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda. Es decir, no definen los valores a partir de una entidad oficial, sino que tienen en cuenta los precios en el mercado.

