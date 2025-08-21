Dólar en casas de cambio para este 21 de agosto: así se cotiza la divisa americana

El 21 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $3.903, mientras que la de venta rondó los $4.003.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.951 – $4.015

– $3.951 – $4.015 Cali – $3.935 – $4.045

– $3.935 – $4.045 Cartagena – $3.800 – $4.000

– $3.800 – $4.000 Cúcuta – $3.940 – $3.975

– $3.940 – $3.975 Medellín – $3.830 – $3.979

– $3.830 – $3.979 Pereira – $3.950 – $4.010

La liquidez del dólar facilita comprar, vender o invertir sin grandes riesgos de pérdida por volatilidad. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Jueves, 21 de agosto de 2025 – $3.903 – $4.003

– $3.903 – $4.003 Miércoles, 20 de agosto de 2025 – $3.903 – $4.003

– $3.903 – $4.003 Martes, 19 de agosto de 2025 – $3.912 – $4.010

– $3.912 – $4.010 Lunes, 18 de agosto de 2025 – $3.916 – $4.014

– $3.916 – $4.014 Domingo, 17 de agosto de 2025 – $3.915 – $4.013

– $3.915 – $4.013 Sábado, 16 de agosto de 2025 – $3.915 – $4.013

– $3.915 – $4.013 Viernes, 15 de agosto de 2025 – $3.914 – $4.010

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $3.900 – $4.050

– $3.900 – $4.050 Amerikan Cash – $3.970 – $4.005

– $3.970 – $4.005 Cambios AG – $4.030 – $4.080

– $4.030 – $4.080 Cambios Kapital – $3.960 – $4.000

– $3.960 – $4.000 Cambios Vancouver – $3.960 – $4.000

– $3.960 – $4.000 El Cóndor Cambios – $3.910 – $4.010

– $3.910 – $4.010 EuroDólar – $3.960 – $4.040

La fortaleza de la economía estadounidense respalda su valor frente a otras divisas. | Foto: Adobe Stock

El dólar es considerado por muchos inversionistas como una divisa ideal para ahorrar y proteger patrimonio porque funciona como moneda de reserva mundial, lo que le otorga estabilidad y confianza frente a crisis económicas, políticas o inflacionarias en otros países.

Su amplia aceptación internacional, el respaldo de la economía estadounidense y la liquidez de sus mercados financieros hacen que, en momentos de incertidumbre, los capitales tiendan a refugiarse en dólares, preservando valor y reduciendo riesgos frente a monedas locales más volátiles.