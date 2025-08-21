Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 21 de agosto: así se cotiza la divisa americana

Así se está moviendo la moneda en los profesionales del cambio.

21 de agosto de 2025, 12:37 p. m.
Ser millonario puede proporcionar un sentido de seguridad financiera
Frente a monedas emergentes, el dólar ofrece mayor estabilidad y menor exposición a la inflación local. | Foto: Getty Images

El 21 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $3.903, mientras que la de venta rondó los $4.003.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.951 – $4.015
  • Cali – $3.935 – $4.045
  • Cartagena – $3.800 – $4.000
  • Cúcuta – $3.940 – $3.975
  • Medellín – $3.830 – $3.979
  • Pereira – $3.950 – $4.010
La liquidez del dólar facilita comprar, vender o invertir sin grandes riesgos de pérdida por volatilidad. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Jueves, 21 de agosto de 2025 – $3.903 – $4.003
  • Miércoles, 20 de agosto de 2025 – $3.903 – $4.003
  • Martes, 19 de agosto de 2025 – $3.912 – $4.010
  • Lunes, 18 de agosto de 2025 – $3.916 – $4.014
  • Domingo, 17 de agosto de 2025 – $3.915 – $4.013
  • Sábado, 16 de agosto de 2025 – $3.915 – $4.013
  • Viernes, 15 de agosto de 2025 – $3.914 – $4.010
Contexto: Otra carga para estratos 5 y 6: pagarán para financiar facturas de internet de los más vulnerables, según proyecto de ley radicado

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $3.900 – $4.050
  • Amerikan Cash – $3.970 – $4.005
  • Cambios AG – $4.030 – $4.080
  • Cambios Kapital – $3.960 – $4.000
  • Cambios Vancouver – $3.960 – $4.000
  • El Cóndor Cambios – $3.910 – $4.010
  • EuroDólar – $3.960 – $4.040
Dólar Dólares
La fortaleza de la economía estadounidense respalda su valor frente a otras divisas. | Foto: Adobe Stock

El dólar es considerado por muchos inversionistas como una divisa ideal para ahorrar y proteger patrimonio porque funciona como moneda de reserva mundial, lo que le otorga estabilidad y confianza frente a crisis económicas, políticas o inflacionarias en otros países.

Contexto: Gremio AmCham llama a un trabajo conjunto que reduzca el riesgo actual, de un 70%, de que Colombia sea descertificada por EE.UU.

Su amplia aceptación internacional, el respaldo de la economía estadounidense y la liquidez de sus mercados financieros hacen que, en momentos de incertidumbre, los capitales tiendan a refugiarse en dólares, preservando valor y reduciendo riesgos frente a monedas locales más volátiles.

En épocas de crisis globales, los inversionistas suelen refugiarse en dólares para proteger su capital. | Foto: Getty Images

