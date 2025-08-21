Divisas
Dólar en casas de cambio para este 21 de agosto: así se cotiza la divisa americana
Así se está moviendo la moneda en los profesionales del cambio.
El 21 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $3.903, mientras que la de venta rondó los $4.003.
A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.951 – $4.015
- Cali – $3.935 – $4.045
- Cartagena – $3.800 – $4.000
- Cúcuta – $3.940 – $3.975
- Medellín – $3.830 – $3.979
- Pereira – $3.950 – $4.010
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Jueves, 21 de agosto de 2025 – $3.903 – $4.003
- Miércoles, 20 de agosto de 2025 – $3.903 – $4.003
- Martes, 19 de agosto de 2025 – $3.912 – $4.010
- Lunes, 18 de agosto de 2025 – $3.916 – $4.014
- Domingo, 17 de agosto de 2025 – $3.915 – $4.013
- Sábado, 16 de agosto de 2025 – $3.915 – $4.013
- Viernes, 15 de agosto de 2025 – $3.914 – $4.010
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $3.900 – $4.050
- Amerikan Cash – $3.970 – $4.005
- Cambios AG – $4.030 – $4.080
- Cambios Kapital – $3.960 – $4.000
- Cambios Vancouver – $3.960 – $4.000
- El Cóndor Cambios – $3.910 – $4.010
- EuroDólar – $3.960 – $4.040
El dólar es considerado por muchos inversionistas como una divisa ideal para ahorrar y proteger patrimonio porque funciona como moneda de reserva mundial, lo que le otorga estabilidad y confianza frente a crisis económicas, políticas o inflacionarias en otros países.
Su amplia aceptación internacional, el respaldo de la economía estadounidense y la liquidez de sus mercados financieros hacen que, en momentos de incertidumbre, los capitales tiendan a refugiarse en dólares, preservando valor y reduciendo riesgos frente a monedas locales más volátiles.