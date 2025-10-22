Suscribirse

Economía

Dólar en casas de cambio para este 22 de octubre: así se mueve la divisa

Así se mueve la divisa americana en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 11:29 a. m.
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense comenzó octubre en descenso.

El dólar americano es una de las divisas más importantes en la economía mundial, dado que representa un activo seguro y confiable para quienes deciden invertir, ahorrar o viajar. Es por ello que muchos se aventuran a adquirirlos a través de distintas modalidades.

Las casas de cambio son actores fundamentales en el proceso de compra de divisas físicas, pues estos establecimientos permiten adquirir distintas monedas sin tanto papeleo y sin llevar acabo numerosos y engorrosos trámites.

Dólar dólares
Esta es la fluctuación del dólar americano en el mercado de casas de cambio. | Foto: Adobe Stock

En las últimas semanas, el dólar americano ha mantenido un precio a la baja, lo que ha llamado la atención de los compradores, quienes consideran un momento perfecto para adquirir divisas y aprovechar una eventual subida más adelante.

Precio del dólar de este 6 de octubre: así se mueve

De acuerdo con un monitoreo realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 6 de octubre se situó cerca de $3.793, mientras que el de venta rondó los $3.921.

¿Cuánto dinero en efectivo puede portar una persona en Colombia? DIAN y Banco de la República establecen condiciones

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.813 – $3.923
  • Cali – $3.823 – $3.967
  • Cartagena – $3.700 – $3.950
  • Cúcuta – $3.830 – $3.870
  • Medellín – $3.755 – $3.906
  • Pereira – $3.820 – $3.900
Resultados lotería Paisita, septiembre 8 de 2025
Este es el movimiento de la divisa. | Foto: Getty Images

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Miércoles, 22 de octubre de 2025 - $3.793 - $3.921
  • Martes, 21 de octubre de 2025 - $ 3.793 - $ 3.921
  • Lunes, 20 de octubre de 2025 - $ 3.794 - $ 3.922
  • Domingo, 19 de octubre de 2025 - $3.772 - $3.904
  • Sábado, 18 de octubre de 2025 - $3.770 - $3.901
Economía colombiana, con bajonazo en agosto: Dane reveló el resultado, según el ISE

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.810 – $ 3.960
  • Amerikan Cash – $ 3.810 – $ 3.910
  • Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940
  • Cambios Kapital – $ 3.810 – $ 3.910
  • Cambios Vancouver – $ 3.810 – $ 3.910
  • El Cóndor Cambios – $ 3.790 – $ 3.910
  • LatinCambios – $ 3.820 – $ 3.920
Dólar Dólares
Tenga en cuenta cuál ha sido la fluctuación. | Foto: Adobe Stock

