Economía
Dólar en casas de cambio para este 22 de octubre: así se mueve la divisa
Así se mueve la divisa americana en el mercado de profesionales del cambio.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El dólar americano es una de las divisas más importantes en la economía mundial, dado que representa un activo seguro y confiable para quienes deciden invertir, ahorrar o viajar. Es por ello que muchos se aventuran a adquirirlos a través de distintas modalidades.
Las casas de cambio son actores fundamentales en el proceso de compra de divisas físicas, pues estos establecimientos permiten adquirir distintas monedas sin tanto papeleo y sin llevar acabo numerosos y engorrosos trámites.
En las últimas semanas, el dólar americano ha mantenido un precio a la baja, lo que ha llamado la atención de los compradores, quienes consideran un momento perfecto para adquirir divisas y aprovechar una eventual subida más adelante.
Precio del dólar de este 6 de octubre: así se mueve
De acuerdo con un monitoreo realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 6 de octubre se situó cerca de $3.793, mientras que el de venta rondó los $3.921.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.813 – $3.923
- Cali – $3.823 – $3.967
- Cartagena – $3.700 – $3.950
- Cúcuta – $3.830 – $3.870
- Medellín – $3.755 – $3.906
- Pereira – $3.820 – $3.900
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Miércoles, 22 de octubre de 2025 - $3.793 - $3.921
- Martes, 21 de octubre de 2025 - $ 3.793 - $ 3.921
- Lunes, 20 de octubre de 2025 - $ 3.794 - $ 3.922
- Domingo, 19 de octubre de 2025 - $3.772 - $3.904
- Sábado, 18 de octubre de 2025 - $3.770 - $3.901
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.810 – $ 3.960
- Amerikan Cash – $ 3.810 – $ 3.910
- Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940
- Cambios Kapital – $ 3.810 – $ 3.910
- Cambios Vancouver – $ 3.810 – $ 3.910
- El Cóndor Cambios – $ 3.790 – $ 3.910
- LatinCambios – $ 3.820 – $ 3.920