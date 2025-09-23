Dólar en casas de cambio para este 23 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar es una de las divisas más importantes a nivel global, dado que hace parte de la mayoría de transacciones en el sistema financiero. Muchos la ven como una divisa sólida y con alta confiabilidad, por el respaldo con el que cuenta en todo el mundo.

Es por ello, que los ahorradores y viajeros la prefieren a la hora de comprar divisas, pues esta se puede comprar y vender casi en cualquier parte del mundo y también representa un activo refugio frente a monedas emergentes.

Siempre es clave analizar si comprar dólares es conveniente para su economía, dependiendo de la fluctuación. | Foto: 123 Rf

Precio del dólar en casas de cambio hoy 23 de septiembre

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 23 de septiembre se situó cerca de $3.846, mientras que el de venta rondó los $4.030.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.899 – $3.974

– $3.899 – $3.974 Cali – $3.845 – $3.985

– $3.845 – $3.985 Cartagena – $3.800 – $4.000

– $3.800 – $4.000 Cúcuta – $3.800 – $3.860

– $3.800 – $3.860 Medellín – $3.764 – $3.914

– $3.764 – $3.914 Pereira – $3.930 – $3.980

Este es el movimiento de la divisa en los establecimientos de cambio. | Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Martes, 23 de septiembre de 2025 - $3.846 - $3.953

$3.846 - $3.953 Lunes, 22 de septiembre de 2025 - $3.846 - $3.953

$3.846 - $3.953 Viernes, 19 de septiembre de 2025 - $3.872 - $3.969

$3.872 - $3.969 Jueves, 18 de septiembre de 2025 - $3.873 - $3.969

$3.873 - $3.969 Miércoles, 17 de septiembre de 2025 - $3.870 - $3.968

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $3.900 – $4.050

– $3.900 – $4.050 Amerikan Cash – $3.910 – $3.950

– $3.910 – $3.950 Cambios AG – $4.030 – $4.080

– $4.030 – $4.080 Cambios Kapital – $3.890 – $3.950

– $3.890 – $3.950 Cambios Vancouver – $ 3.870 – $3.950

– $ 3.870 – $3.950 El Cóndor Cambios – $3.850 – $3.960

– $3.850 – $3.960 LatinCambios – $3.920 – $3.960