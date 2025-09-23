Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 23 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Así se mueve la moneda americana en establecimientos de cambio.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 12:14 p. m.
El dólar es una de las divisas más importantes a nivel global, dado que hace parte de la mayoría de transacciones en el sistema financiero. Muchos la ven como una divisa sólida y con alta confiabilidad, por el respaldo con el que cuenta en todo el mundo.

Es por ello, que los ahorradores y viajeros la prefieren a la hora de comprar divisas, pues esta se puede comprar y vender casi en cualquier parte del mundo y también representa un activo refugio frente a monedas emergentes.

Precio del dólar en casas de cambio hoy 23 de septiembre

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 23 de septiembre se situó cerca de $3.846, mientras que el de venta rondó los $4.030.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.899 – $3.974
  • Cali – $3.845 – $3.985
  • Cartagena – $3.800 – $4.000
  • Cúcuta – $3.800 – $3.860
  • Medellín – $3.764 – $3.914
  • Pereira – $3.930 – $3.980
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Martes, 23 de septiembre de 2025 - $3.846 - $3.953
  • Lunes, 22 de septiembre de 2025 - $3.846 - $3.953
  • Viernes, 19 de septiembre de 2025 - $3.872 - $3.969
  • Jueves, 18 de septiembre de 2025 - $3.873 - $3.969
  • Miércoles, 17 de septiembre de 2025 - $3.870 - $3.968
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $3.900 – $4.050
  • Amerikan Cash – $3.910 – $3.950
  • Cambios AG – $4.030 – $4.080
  • Cambios Kapital – $3.890 – $3.950
  • Cambios Vancouver – $ 3.870 – $3.950
  • El Cóndor Cambios – $3.850 – $3.960
  • LatinCambios – $3.920 – $3.960
