Divisas
Dólar en casas de cambio para este 25 de septiembre en Colombia: precio de la divisa
La moneda americana se ha movido de manera importante en los últimos días.
En Colombia, la divisa ha descendido hasta mínimos que no se veían desde hace un año, llegando a un precio de $ 3.850. Es por ello que muchos se han interesado por comprar dólares, tras evidenciar un terreno favorable para ello.
El billete verde es uno de los más atractivos para ahorrar dinero o para utilizar durante los viajes, debido a que es la moneda que está presente en la mayoría de transacciones financieras en todo el mundo. Las casas de cambio juegan un papel importante en este escenario, pues permiten la compra y venta de divisas de manera rápida y sin tantos documentos o trámites.
Es importante tener en cuenta que estos establecimientos definen sus precios de manera autónoma, sin depender de ninguna entidad y solo evaluando precios del mercado y sus competidores.
Si usted desea analizar la divisa, es importante que revise los siguientes precios. Tras un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 25 de septiembre se situó cerca de $ 3.831, mientras que el de venta rondó los $ 3.939.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.865 – $ 3.940
- Cali – $ 3.835 – $ 3.980
- Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
- Cúcuta – $ 3.800 – $ 3.830
- Medellín – $ 3.780 – $ 3.929
- Pereira – $ 3.900 – $ 3.990
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $ 3.831 - $ 3.939
- Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $ 3.831 - $ 3.939
- Martes, 23 de septiembre de 2025 - $ 3.827 - $ 3.936
- Lunes, 22 de septiembre de 2025 - $ 3.844 - $ 3.952
- Viernes, 19 de septiembre de 2025 - $ 3.868 - $ 3.967
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050
- Amerikan Cash – $ 3.870 – $ 3.910
- Cambios AG – $ 4.030 – $ 4.080
- Cambios Kapital – $ 3.850 – $ 3.910
- Cambios Vancouver – $ 3.850 – $ 3.910
- El Cóndor Cambios – $ 3.820 – $ 3.930
- LatinCambios – $ 3.850 – $ 3.920