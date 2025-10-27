Divisas
Dólar en casas de cambio para este 27 de octubre: así se mueve la divisa
Esta es la fluctuación de la moneda americana en este mercado.
El dólar es una de las divisas más importantes en el mundo. Con el paso del tiempo ha ganado un reconocimiento al hacer parte de un gran número de transacciones globales, además de inversiones y también ahorros de millones de personas.
La moneda también es determinante en las decisiones económicas y políticas que llegan a tomar los gobiernos, empresarios e inversionistas, por lo que comprender su movimiento en épocas de crisis, se ha convertido en un tema de interés para el público.
Las casas de cambio se han convertido en establecimientos clave para la compra y venta de esta divisa, pues permiten adquirirla de manera cómoda, sin tantos trámites ni documentos.
Precio del dólar en casas de cambio para este 27 de octubre: así se mueve
De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 27 de octubre se situó cerca de $3.798, mientras que el de venta rondó los $3.923. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.822 – $3.930
- Cali – $3.827 – $3.960
- Cartagena – $3.700 – $3.950
- Cúcuta – $3.820 – $3.860
- Medellín – $3.754 – $3.901
- Pereira – $3.830 – $3.930
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Lunes, 27 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
- Domingo, 26 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
- Sábado, 25 de octubre de 2025 - $ 3.799 - $ 3.923
- Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
- Jueves, 23 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
- Miércoles, 22 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.938
- Martes, 21 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.820 – $ 3.950
- Amerikan Cash – $ 3.820 – $ 3.920
- Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940
- Cambios Kapital – $ 3.820 – $ 3.920
- Cambios Vancouver – $ 3.820 – $ 3.920
- El Cóndor Cambios – $ 3.810 – $ 3.930
- LatinCambios – $ 3.820 – $ 3.920