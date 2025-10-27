Dólar en casas de cambio para este 27 de octubre: así se mueve la divisa

El dólar es una de las divisas más importantes en el mundo. Con el paso del tiempo ha ganado un reconocimiento al hacer parte de un gran número de transacciones globales, además de inversiones y también ahorros de millones de personas.

La moneda también es determinante en las decisiones económicas y políticas que llegan a tomar los gobiernos, empresarios e inversionistas, por lo que comprender su movimiento en épocas de crisis, se ha convertido en un tema de interés para el público.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso. | Foto: El País

Las casas de cambio se han convertido en establecimientos clave para la compra y venta de esta divisa, pues permiten adquirirla de manera cómoda, sin tantos trámites ni documentos.

Precio del dólar en casas de cambio para este 27 de octubre: así se mueve

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 27 de octubre se situó cerca de $3.798, mientras que el de venta rondó los $3.923. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.822 – $3.930

– $3.822 – $3.930 Cali – $3.827 – $3.960

– $3.827 – $3.960 Cartagena – $3.700 – $3.950

– $3.700 – $3.950 Cúcuta – $3.820 – $3.860

– $3.820 – $3.860 Medellín – $3.754 – $3.901

– $3.754 – $3.901 Pereira – $3.830 – $3.930

Así se mueve la divisa. | Foto: ADOBE STOCK

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Lunes, 27 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923

$ 3.798 - $ 3.923 Domingo, 26 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923

$ 3.798 - $ 3.923 Sábado, 25 de octubre de 2025 - $ 3.799 - $ 3.923

$ 3.799 - $ 3.923 Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933

$3.812 - $3.933 Jueves, 23 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933

$3.812 - $3.933 Miércoles, 22 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.938

$3.813 - $3.938 Martes, 21 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.820 – $ 3.950

– $ 3.820 – $ 3.950 Amerikan Cash – $ 3.820 – $ 3.920

– $ 3.820 – $ 3.920 Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940

– $ 3.840 – $ 3.940 Cambios Kapital – $ 3.820 – $ 3.920

– $ 3.820 – $ 3.920 Cambios Vancouver – $ 3.820 – $ 3.920

– $ 3.820 – $ 3.920 El Cóndor Cambios – $ 3.810 – $ 3.930

– $ 3.810 – $ 3.930 LatinCambios – $ 3.820 – $ 3.920