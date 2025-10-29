Dólar en casas de cambio para este 29 de octubre: así se mueve la divisa

En los últimos días, el dólar americano ha registrado una fluctuación a la baja en los mercados de la Bolsa de Valores de Colombia, más exactamente en el mercado spot. por lo que muchos han visto atractiva la compra de esta divisa, para en una eventual alza lograr algún tipo de rentabilidad.

Por ello, quienes invierten, ahorran o viajan constantemente, se ven interesados en comprar esta moneda en casas de cambio. Estos establecimientos permiten la compra y venta de divisas sin papeleo o trámites engorrosos. Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda, tenga en cuenta los siguientes valores:

Precio del dólar en casas de cambio para este 29 de octubre: así se mueve

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 29 de octubre se situó cerca de $3.778, mientras que el de venta rondó los $3.905. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.792 – $3.902

– $3.792 – $3.902 Cali – $3.830 – $3.960

– $3.830 – $3.960 Cartagena – $3.700 – $3.950

– $3.700 – $3.950 Cúcuta – $3.820 – $3.860

– $3.820 – $3.860 Medellín – $3.742 – $3.891

– $3.742 – $3.891 Pereira – $3.830 – $3.910

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $3.778 - $3.905

$3.778 - $3.905 Martes, 28 de octubre de 2025 - $ 3.778 - $ 3.905

$ 3.778 - $ 3.905 Lunes, 27 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923

$ 3.798 - $ 3.923 Domingo, 26 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923

$ 3.798 - $ 3.923 Sábado, 25 de octubre de 2025 - $ 3.799 - $ 3.923

$ 3.799 - $ 3.923 Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933

$3.812 - $3.933 Jueves, 23 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.920

– $ 3.780 – $ 3.920 Amerikan Cash – $ 3.810 – $ 3.900

– $ 3.810 – $ 3.900 Cambios AG – $ 3.780 – $ 3.890

– $ 3.780 – $ 3.890 Cambios Kapital – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 Cambios Vancouver – $ 3.810 – $ 3.900

– $ 3.810 – $ 3.900 El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 LatinCambios – $ 3.810 – $ 3.900