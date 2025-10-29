Suscribirse

Economía

Dólar en casas de cambio para este 29 de octubre: así se mueve la divisa

Esta es la fluctuación de la moneda hoy.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 12:24 p. m.
Si usted tiene en su cuenta más de este monto, puede ser investigado por la IRS (Foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Así fluctúa la divisa. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En los últimos días, el dólar americano ha registrado una fluctuación a la baja en los mercados de la Bolsa de Valores de Colombia, más exactamente en el mercado spot. por lo que muchos han visto atractiva la compra de esta divisa, para en una eventual alza lograr algún tipo de rentabilidad.

Por ello, quienes invierten, ahorran o viajan constantemente, se ven interesados en comprar esta moneda en casas de cambio. Estos establecimientos permiten la compra y venta de divisas sin papeleo o trámites engorrosos. Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda, tenga en cuenta los siguientes valores:

Dólar dólares
Así se está moviendo la divisa. | Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio para este 29 de octubre: así se mueve

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 29 de octubre se situó cerca de $3.778, mientras que el de venta rondó los $3.905. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: BTG Pactual le tomó el pulso a Ecopetrol. Lo que pasará con el negocio Permian, el gas de Sirius y más. Este es el informe

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.792 – $3.902
  • Cali – $3.830 – $3.960
  • Cartagena – $3.700 – $3.950
  • Cúcuta – $3.820 – $3.860
  • Medellín – $3.742 – $3.891
  • Pereira – $3.830 – $3.910
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $3.778 - $3.905
  • Martes, 28 de octubre de 2025 - $ 3.778 - $ 3.905
  • Lunes, 27 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
  • Domingo, 26 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
  • Sábado, 25 de octubre de 2025 - $ 3.799 - $ 3.923
  • Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
  • Jueves, 23 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
Contexto: Remezón en el Ministerio de Minas: piden renuncia a directores de cinco de sus entidades adscritas

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.920
  • Amerikan Cash – $ 3.810 – $ 3.900
  • Cambios AG – $ 3.780 – $ 3.890
  • Cambios Kapital – $ 3.800 – $ 3.900
  • Cambios Vancouver – $ 3.810 – $ 3.900
  • El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900
  • LatinCambios – $ 3.810 – $ 3.900
-
Tenga en cuenta las fluctuaciones del dólar en este mercado. | Foto: Guillermo Torres / Semana

