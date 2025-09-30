Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio para este 30 de septiembre: así se mueve la divisa

Este es el movimiento de la moneda americana en estos establecimientos.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 12:00 p. m.
El dinero es esencial para cubrir necesidades básicas.
Así se cotiza la moneda hoy. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar es una de las monedas más importantes en el mundo, que hace parte de un gran número de transacciones en el sistema financiero de varios países. Es por ello que la divisa es vista como un activo sólido y confiable tanto para invertir y ahorrar, como para utilizar en épocas de viajes.

La moneda es considerada por muchos como un activo refugio, dado que da más seguridad en países con monedas emergentes, que se ven afectadas fuertemente por fenómenos económicos como la devaluación o la inflación. Un ejemplo de ello es el peso colombiano.

-
Así se mueve la moneda hoy. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El precio del dólar en casas de cambio este 30 de septiembre: así se mueve

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 30 de septiembre se situó cerca de $3.807, mientras que el de venta rondó los $3.937.

Contexto: Mipymes colombianas: estos son cinco pasos clave para conquistar los mercados internacionales

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.812 – $3.930
  • Cali – $3.835 – $3.968
  • Cartagena – $3.700 – $3.950
  • Cúcuta – $3.815 – $3.850
  • Medellín – $3.794– $3.944
  • Pereira – $3.900 – $3.980
Dollars in a wallet in the hands of a woman. Money. Economy. Finance. Budget.
El dólar es una moneda clave en la economía. | Foto: Getty Images

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Martes, 30 de septiembre de 2025 - $3.807 - $3.937
  • Lunes, 29 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
  • Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
  • Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.841 - $3.945
  • Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939
Contexto: ¿Tasas de interés altas hasta el año entrante? Expertos opinan antes de la reunión de la junta del Banco de la República para decidir

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $3.900 – $4.050
  • Amerikan Cash – $3.800 – $3.920
  • Cambios AG – $3.800 – $3.920
  • Cambios Vancouver – $3.800 – $3.920
  • El Cóndor Cambios – $3.800 – $3.920
  • LatinCambios – $3.800 – $3.920
  • Miss Money Cambios – $3.800 – $3.920
Generar ingresos puede ser una tarea que requiera responsabilidad.
Es importante que conozca los precios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué está pasando con los bienes de Mauricio Leal? Macabro caso da inesperado giro y familia pide ayuda urgente

2. Wayne Rooney no se calló sobre el reemplazo de Luis Díaz: lanzó duro mensaje a Liverpool

3. Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

4. Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

5. Partido Conservador se aparta de la reforma a la salud: ponencia de archivo suma varios respaldos en la Comisión Séptima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar Colombiacasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.