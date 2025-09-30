Divisas
Dólar en casas de cambio para este 30 de septiembre: así se mueve la divisa
Este es el movimiento de la moneda americana en estos establecimientos.
El dólar es una de las monedas más importantes en el mundo, que hace parte de un gran número de transacciones en el sistema financiero de varios países. Es por ello que la divisa es vista como un activo sólido y confiable tanto para invertir y ahorrar, como para utilizar en épocas de viajes.
La moneda es considerada por muchos como un activo refugio, dado que da más seguridad en países con monedas emergentes, que se ven afectadas fuertemente por fenómenos económicos como la devaluación o la inflación. Un ejemplo de ello es el peso colombiano.
El precio del dólar en casas de cambio este 30 de septiembre: así se mueve
De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 30 de septiembre se situó cerca de $3.807, mientras que el de venta rondó los $3.937.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.812 – $3.930
- Cali – $3.835 – $3.968
- Cartagena – $3.700 – $3.950
- Cúcuta – $3.815 – $3.850
- Medellín – $3.794– $3.944
- Pereira – $3.900 – $3.980
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Martes, 30 de septiembre de 2025 - $3.807 - $3.937
- Lunes, 29 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
- Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
- Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.841 - $3.945
- Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $3.900 – $4.050
- Amerikan Cash – $3.800 – $3.920
- Cambios AG – $3.800 – $3.920
- Cambios Vancouver – $3.800 – $3.920
- El Cóndor Cambios – $3.800 – $3.920
- LatinCambios – $3.800 – $3.920
- Miss Money Cambios – $3.800 – $3.920