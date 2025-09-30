Dólar en casas de cambio para este 30 de septiembre: así se mueve la divisa

El dólar es una de las monedas más importantes en el mundo, que hace parte de un gran número de transacciones en el sistema financiero de varios países. Es por ello que la divisa es vista como un activo sólido y confiable tanto para invertir y ahorrar, como para utilizar en épocas de viajes.

La moneda es considerada por muchos como un activo refugio, dado que da más seguridad en países con monedas emergentes, que se ven afectadas fuertemente por fenómenos económicos como la devaluación o la inflación. Un ejemplo de ello es el peso colombiano.

Así se mueve la moneda hoy. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El precio del dólar en casas de cambio este 30 de septiembre: así se mueve

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 30 de septiembre se situó cerca de $3.807, mientras que el de venta rondó los $3.937.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.812 – $3.930

– $3.812 – $3.930 Cali – $3.835 – $3.968

– $3.835 – $3.968 Cartagena – $3.700 – $3.950

– $3.700 – $3.950 Cúcuta – $3.815 – $3.850

– $3.815 – $3.850 Medellín – $3.794– $3.944

– $3.794– $3.944 Pereira – $3.900 – $3.980

El dólar es una moneda clave en la economía. | Foto: Getty Images

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Martes, 30 de septiembre de 2025 - $3.807 - $3.937

$3.807 - $3.937 Lunes, 29 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944

$3.828 - $3.944 Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944

$3.828 - $3.944 Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.841 - $3.945

$3.841 - $3.945 Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $3.900 – $4.050

– $3.900 – $4.050 Amerikan Cash – $3.800 – $3.920

– $3.800 – $3.920 Cambios AG – $3.800 – $3.920

– $3.800 – $3.920 Cambios Vancouver – $3.800 – $3.920

– $3.800 – $3.920 El Cóndor Cambios – $3.800 – $3.920

– $3.800 – $3.920 LatinCambios – $3.800 – $3.920

– $3.800 – $3.920 Miss Money Cambios – $3.800 – $3.920