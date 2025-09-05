Dólar en casas de cambio para este 5 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar mantuvo durante la última jornada fluctuaciones en los establecimientos profesionales del cambio durante el inicio de septiembre, más exactamente en la jornada de este viernes. Por ello, es clave analizar su comportamiento.

Según un seguimiento realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 5 de septiembre se situó cerca de $ 3.875, mientras que el de venta rondó los $ 3.983.

Así se mueve la moneda americana. | Foto: Adobe Stock

Es importante que haga monitoreo de estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.943 – $ 3.989

– $ 3.943 – $ 3.989 Cali – $ 3.880 – $ 4.025

– $ 3.880 – $ 4.025 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.935

– $ 3.880 – $ 3.935 Medellín – $ 3.797 – $ 3.972

– $ 3.797 – $ 3.972 Pereira – $ 3.920 – $ 3.990

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Viernes 5 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983

$ 3.875 $ 3.983 Jueves 4 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983

$ 3.875 $ 3.983 Miércoles 3 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.983

$ 3.877 $ 3.983 Martes 2 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990

$ 3.883 $ 3.990 Lunes 1 de septiembre de 2025 - $ 3.881 $ 3.991

$ 3.881 $ 3.991 Domingo 31 de agosto de 2025 - $ 3.881 $ 3.991

El dólar es una moneda clave para la economía. | Foto: Agencia:123rf

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $ 3.950 – $ 3.985

– $ 3.950 – $ 3.985 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 3.970

– $ 3.950 – $ 3.970 Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.985

– $ 3.950 – $ 3.985 El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990

– $ 3.900 – $ 3.990 EuroDólar – $3.940 – $4.000